Clave para las reservas: Santiago Bausili viaja a China para negociar la renovación del swap

El titular del Banco Central (BCRA) emprenderá un nuevo viaje al gigante asiático para renovar el préstamo negociado en 2009, que tiene su vencimiento en agosto.

Clave para reservas: el swap con China es crucial para el plan de acumulación de divisas del Gobierno.

En un momento clave para la estrategia de acumulación de reservas, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , encabezará una misión oficial a China con el objetivo de negociar la renovación del swap de monedas que Argentina mantiene con el gigante asiático.

El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantendrá reuniones con funcionarios chinos para hablar de la extensión del swap de monedas que nuestro país tiene vigente desde 2009 y vence en agosto de este año.

La continuidad del acuerdo es considerada una pieza relevante dentro del esquema financiero del Gobierno para fortalecer las reservas internacionales y reducir riesgos en el frente externo. año pasado hasta mediados de 2026, evitando que el país tuviera que afrontar desembolsos significativos en un contexto de escasez de reservas. económica. embargo, la necesidad de sostener fuentes de financiamiento externas llevó al Gobierno a mantener el acuerdo y avanzar en su renovación, uno de los instrumentos financieros más relevantes dentro de la relación bilateral entre ambos países.

En su último balance, el Central indicó que fue devolviéndole a China parte de los fondos usados del swap, restando a enero de este saldar unos US$675 millones que se irían cancelando de manera gradual durante el segundo semestre .

Según el acuerdo bilateral, el banco que requiera una transacción de este tipo debe depositar en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. A su vez, el banco requerido deposita en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local.

“Ambas cuentas son no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento de cada transacción de swap cada banco debita el mismo monto depositado originalmente”, explicó el Banco Central, añadiendo que cada banco puede utilizar el monto disponible en la moneda local de la otra parte para los fines autorizados en el acuerdo.

El BCRA también resaltó que el primer acuerdo marco entre ambos bancos centrales se celebró en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue complementado en 2014 y 2015; el entendimiento inicial fue renovado en 2023 y vencerá el próximo 6 de agosto.

Santiago Bausili destacó el “buen diálogo” con China

“Yo voy a participar de un evento del BIS en junio en China y me voy a juntar con ellos. Me junto con ellos cada vez que hay oportunidad. Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente”, había señalado Santiago Bausili en una conferencia de prensa que brindó recientemente.

Y agregaba: “Confirmaron que el tramo seguía activado y sigue igual. Eso no cambió. Lo hablamos con ellos en diciembre y sigue la misma disponibilidad de liquidez y no hemos hablado del tema nuevamente. Con lo cual presumo que será en las mismas condiciones”, añadía, sosteniendo su esperanza de que una eventual renovación sería “en los mismos términos”.

El swap con China incluye el acceso a 130.000 millones de yuanes, que equivalen a unos US$20.000 millones. Durante la gestión de Alberto Fernández, se usaron unos US$5000 millones con el objetivo de pagar importaciones y deuda con FMI y otros acreedores, sin utilizar reservas.