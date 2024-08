Javier Milei sobre la denuncia contra Alberto Fernández: criticó la violencia de género y calificó al Ministerio de la Mujer como una "estafa"

El presidente Javier Milei se refirió de manera indirecta a la denuncia por violencia de género que recayó este martes sobre el expresidente Alberto Fernández , realizada por su expareja Fabiola Yáñez, y condenó la existencia de un Ministerio de la Mujer: "La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario argentino se hizo eco de la acusación dada a conocer durante la tarde del martes y criticó las políticas públicas del Gobierno del Frente de Todos en materia de género.

"Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", agregó.

El líder del Poder Ejecutivo remarcó la importancia de "ser duros contra quienes cometen estos delitos. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios".

En la misma línea, Milei aseguró que, "como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos".

"No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", concluyó.

A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa… — Javier Milei (@JMilei) August 7, 2024

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género

La exprimera dama Fabiola Yañez denunció este martes al expresidente Alberto Fernández por violencia de género ante el juez Julián Ercolini, quién dictó medidas de restricción y protección, y le prohibió la salida del país al exmandatario, que respondió a través de un comunicado. El hecho habría ocurrido cuando ambos eran pareja y vivían en la residencia presidencial de la Quinta de Olivos.

El caso se conoció mientras se investigaba el celular incautado de la histórica secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, en el medio de la causa Seguros. En el peritaje se encontró un chat en el cual Yañez, que tuvo un hijo con Alberto Fernández, le hizo referencia a Cantero que habría sufrido en la Quinta de Olivos violencia de género de parte del entonces presidente. Según trascendió, Yañez habría enviado una foto para mostrar los golpes sufridos.

Cuando el juez Ercolini se enteró de este hallazgo, contactó vía zoom a Fabiola Yañez, quien vive en España, a mediados de junio. Para entonces, ya se había separado de Alberto Fernández, con quien se había mudado junto a su hijo Francisco. La relación se interrumpió poco después.