Denunciaron al diputado José Luis Espert por convocar a la "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires

Jose Luis Espert fue denunciando ante la justicia por su llamado a no pagar los impuestos.

Jose Luis Espert , flamante diputado de La Libertad Avanza , fue denunciado penalmente por su llamado a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires . El delito del que es acusado establece penas de entre dos y seis años de prisión.

"No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar", había declarado Espert durante una entrevista periodística. Estas declaraciones fueron las que impulsaron a la abogada Valeria Carreras a presentar la denuncia ante la justicia.