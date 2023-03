Día de la Memoria: el homenaje de Alberto Fernández incluyó un pedido de Justicia

"Cada 24 de marzo podemos tener muchas diferencias políticas pero la inmensa mayoría de los argentinos se abraza y marcha. La sociedad que busca la verdad y la justicia; que no esconde la barbarie y que no convive con los asesinos; la sociedad que rinde culto a las víctimas: esa es la mejor sociedad. Sigamos construyéndola", sostuvo el mandatario en el video que publicó en su cuenta de Twitter, que forma parte del discurso que dio este jueves en el ex centro clandestino de Campo de Mayo.