Diana Mondino se reunirá con el canciller de Brasil para reforzar el vínculo bilateral

La cuenta Global Government Affairs, gestionada por X y que relata sus relaciones con diferentes gobiernos del mundo, explicó la semana pasada: “X se ha visto obligada por decisiones judiciales a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil. Hemos informado a esas cuentas que hemos tomado esta medida. No sabemos los motivos por los que se han emitido estas órdenes de bloqueo. No sabemos qué publicaciones supuestamente violan la ley. Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez dictó la orden, ni con qué fundamento. Tenemos prohibido decir qué cuentas se ven afectadas. Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos.”

La publicación de X llegó luego de que el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenara una investigación sobre Musk por una supuesta “instrumentalización criminal de X”.

Según explicó la Justicia, el bloqueo de cuentas tiene que ver con una investigación sobre el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia en enero de 2023, cuando miles de partidarios de Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasil, y que habrían estado organizadas por personas que usaron a X como plataforma de comunicación.

En medio de esta disputa, Milei se reunió con el flamante dueño de la red social y, según informó el vocero oficial Manuel Adorni, "el Presidente argentino le ofreció colaboración en el conflicto que mantiene la red social X en Brasil en el marco del conflicto judicial y político en ese país".

Diana Mondino se reunirá con el canciller de Colombia, tras cruzar a Petro

Luego de su paso por Brasil, Diana Mondino viajará este viernes a Colombia donde también tendrá una reunión bilateral, en este caso con el canciller Luis Murillo, para reactivar los vínculos entre los dos países, luego de la tensión diplomática iniciada por Javier Milei contra su par Gustavo Petro.

"El próximo 19 de abril la canciller argentina Diana Mondino visitará Colombia para cumplir una agenda conjunta con nuestro canciller Luis Murillo, con el fin de renovar los lazos de amistad que nos han unido por más de 200 años. El afecto, el cariño y la hermandad de nuestros pueblos debe ser siempre superior", publicó el embajador de Colombia en Argentina Camilo Romero en redes sociales.