Dólar, Mercosur, blanqueo y swap: Milei retrocede y pide a Mondino que viaje (ahora) a Brasil y China

El primer encuentro entre la economista y Vieira había tenido lugar a fines de noviembre del año pasado, también en Itamaraty, cuando Milei aún no había recibido el gobierno de manos de Alberto Fernández, pero ya Mondino agrupaba la agenda de política exterior del economista. En la previa, el propio Lula Da Silva había cargado contra Milei, comparándolo con el ex presidente Jair Bolsonaro, al considerar que “sus conductas muestran cómo las derechas apoderan del discurso crítico antisistema de la izquierda”. “El que hoy está contra el sistema y critica todo es Milei, en Argentina, hasta el Banco Central lo quiere cerrar, cortarlo todo con una sierra. Acá es Bolsonaro, de quien no quise decir su nombre, pero hasta el día de hoy no reconoce su derrota”, apuntó Lula hace apenas algunos días.

El hilo rojo y las reservas

Mondino también avanza en su viaje a China. Como informó Ámbito oportunamente, la canciller estará del 28 al 30 de abril en Beijing y Shangai, con el propósito de distender la relación bilateral acicateada por las distintas provocaciones generadas desde la Casa Rosada. Fuentes diplomáticas confirmaron que, entre otras cuestiones, el Banco Central necesita renovar los vencimientos que operarán desde el mes de junio en el marco del swap con China por el equivalente a u$s 5.000 millones y que, de no mediar el visto bueno de Beijing, obligaría a la Argentina a realizar desembolsos con reservas que no tiene. Si bien el swap en su conjunto fue renovado el año pasado por tres años, la dinámica utilizada es que China realiza los desembolsos correspondientes a los vencimientos parciales para renovar el crédito.

Por otro lado, y siempre en la senda de la búsqueda de dólares, el Gobierno dio a conocer la versión final del paquete fiscal que envió al Congreso junto a la nueva ley ómnibus, e incluyó un blanqueo de capitales por el cual se podrán regularizar activos en el exterior sin penalidades y con alícuota 0%. El proyecto establece que se podrán exteriorizar con alícuota 0% hasta u$s100.000. Sin embargo, el ministro Caputo, sostuvo que "es alícuota cero para montos superiores a los 100 mil dólares, en tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero argentino y no lo retires hasta el 31/12/25, o lo destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el poder ejecutivo".