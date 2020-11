Diego Santilli: "Es apresurado hablar de candidaturas ahora"

Ante escenario, Santilli evaluó el presente del espacio y destacó que, más allá del tiempo que falta, una eventual postulación suya será algo que decidirá "la gente".

Tras comentar que mantuvo un encuentro con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Santilli aseguró que "siempre es bueno estar" conectados y reveló que en el encuentro la exdiputada del ARI le mostró un cuadro de la Constitución Nacional que tiene en su chacra de Exaltación de la Cruz.

"Con Lilita mantenemos un diálogo constante. Soy de los que hablan con todos y se conversó en seguir estando juntos", reveló el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, donde dijo también tener un vínculo permanente con el expresidente Mauricio Macri.

Consultado sobre su eventual candidatura a jefe de Gobierno, Santilli dijo: "Me parece apresurado hablar de candidaturas ahora: estamos trabajando en recuperar nuestras libertades a pleno. Uno siempre quiere seguir creciendo pero eso lo decide la gente, no yo".

Con respecto a la vacuna contra el coronavirus, el funcionario dijo que "si están todas las dosis nosotros podemos hacer en 2 meses el calendario de vacunación para los de 65 años para arriba pero hay que tener las dosis en el momento".

En ese sentido, el funcionario dijo que "si lo compran en los tiempos que se plantean podemos empezar en enero y para fines de marzo tener grupos de riesgo vacunados".

Consultado sobre algunas críticas de dirigentes de Juntos por Cambio por la relación del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes de la oposición en torno al Gobierno nacional, Santilli afirmó que "tenemos que tener la suficiente templanza para mostrar nuestras diferencias con el gobierno donde marcamos nuestras posiciones pero también firmeza".

"Somos firmes para marcar nuestras diferencias y también en seguir consolidando la oposición que lideran Macri, (Alfredo) Cornejo, Horacio, (Maria Eugenia) Vidal; (Cristian) Ritondo o (Luis) Naidenoff"Sobre el resultado de las elecciones de Estados Unidos, en las que triunfó Joe Biden, Santilli sostuvo: "Me gusta mucho lo que dijo; me parecen bien sus palabras y me sorprendió cuando dijo 'es hora de dejar la ira y la retórica dura'".