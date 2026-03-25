Diego Santilli ya activó bilaterales con dos gobernadores y viaja a Mendoza

Diego Santilli reactivó la agenda de encuentros con gobernadores y ya se reunió con dos mandatarios provinciales. El ministro del Interior trabaja en la búsqueda de consensos con el objetivo de mantener la pax legislativa de La Libertad Avanza en el Congreso lo que le permitió durante las sesiones extraordinarias convertir en ley iniciativas como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años.

El funcionario nacional tiene previsto viajar este viernes a Mendoza donde será recibido por el gobernador radical Alfredo Cornejo . Se trata de uno de los aliados de la Casa Rosada quien compartió viaje con Javier Milei a Nueva York para participar del Argentina Week, un foro destinado a empresarios e inversionistas para atraer fondos en dólares a la Argentina.

Los acuerdos políticos con los gobernadores, a cargo de Santilli y la mesa política que coordinan Karina Milei y Santiago Caputo, fueron la base de la exitosa performance de La Libertad Avanza en el Congreso con una racha de triunfos que incluyó, además de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la meda sanción de la ley de glaciares en el Senado y hasta el pliego de Fernando Iglesias como embajador argentino ante Suiza.

Los votos para que La Libertad Avanza cosechara esos triunfos fueron aportados por los gobernadores de las provincias. Por eso la Casa Rosada tiene como objetivo mantener ese mapa de acuerdos, tal vez su principal fortaleza política en medio de una coyuntura delicada por el surgimiento de nuevas pruebas en la criptoestafa $Libra y en medio de las denuncias contra Manuel Adorni por el viaje de su esposa con la comitiva oficial a Nueva York, el vuelo privado a Punta del Este y hasta la aparición de nuevas propiedades que no figuran en sus declaraciones juradas de bienes .

La semana pasada, en la Ciudad de Buenos Aires pero fuera de la Casa Rosada, Santilli se reunió de manera reservada la semana pasada con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) . La mayoría de las provincias padece una asfixia financiera tras siete meses consecutivos de caída de la recaudación y son cada vez mas dependientes del envio de fondos de Nación. La temporada de cierre de paritaria docentes en los territorios complica aún mas el escenario de las arcas provinciales que no logra oxigenerase a pesar del giro de unos 47 mil millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En apenas dos días, entre el 19 y el 20 de marzola Casa Rosada, repartió $47.000 millones a once provincias aliadas, el mayor monto en ese concepto girado a los distritos en lo que va del 2026. Se trata, sin embargo, de apenas algo mas de 30 millones de dólares a dividirse entre Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén. En le medio de las negociaciones con los gobernadores se mete también el proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO y la intención del gobierno nacional de que los gobernadores unifiquen el calendario electoral, un pedido que no cae del todo bien entre los gobernadores..

"El giro de ATN no soluciona nada, es apenas un paliativo. La caída de la recaudación solo en el primer bimestre fue de 1 billón de pesos y nos giran apenas 47 mil millones", razona el colaborador de un mandatario provincial ante la consulta de Ámbito. Solo en lo que va de marzo, los fondos por coparticipación federal sufrieron una caída real del 14%. De acuerdo aun informe del diputado nacional Guillermo Michel (UP), la caída de la recaudación en términos reales fue de 7,6% en enero y 9,7% en febrero lo que implicó una baja de los recursos de las provincias por coparticipación de $964.619 millones (casi $1 billón) en el primer bimestre del año. Lejos, la provincia más perjudicada fue Buenos Aires, con una pérdida de $204.499 millones, seguida por Santa Fe, con $82.967 millones, y Córdoba, con $81.028 millones.

Diego Santilli llega a Mendoza

En ese contexto, Santilli desembarcará este viernes en Mendoza, la segunda provincia que más ATN recibió del gobernó nacional sólo superada por Corrientes, mientas la Casa Rosada trabaja sobre los pedidos elevados por Alfredo Cornejo en materia de infraestructura. El funcionario tendrá una agenda con sectores productivos de la provincia mientras desde La Liberad Avanza prometen que se avanzará en la Ruta Nacional 7, corredor clave para la vinculación del Mercosur con los puertos del Pacífico. Además, el Ministerio de Economía de la Nación ya anunció el llamado a licitación de la Ruta 7, uno de los reclamos que el mandatario provincial venía sosteniendo para la conectividad y la logística de su distrito. También el gobierno de Mendoza insiste en la importancia de completar tramos pendientes de la Ruta Nacional 40, tanto en el Norte como en el Sur provincial.

Mientras se terminan de cerrar los acuerdo con los gobernadores, el oficialismo avanza en el diseño de lo que seria la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevista para el 8 de abril. Entre este miércoles y mañana jueves se realizarán las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con participación limitada: solo unos 400 expositores podrán intervenir entre más de 100 mil inscriptos. En el proyecto, que otorga a cada provincia la potestad de fijar los presupuesto mínimos de protección de las zonas periglaciares, están especialmente interesadas provincias mineras como Catamarca. Su gobernador, Raúl Jalil, otro aliado de la Casa Rosada y destinatario de ATN, también podría reunirse esta semana con Santilli en Casa Rosada.