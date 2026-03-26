Manuel Adorni muestra hiperactividad y encabeza una serie de reuniones

Luego de evitar dar precisiones sobre su patrimonio y un viaje a Punta del Este, el jefe de Gabinete busca retomar la iniciativa con encuentros con Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Diego Santilli.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , desplegará este jueves una agenda intensa de reuniones políticas en la Casa Rosada , en un intento por retomar el control de la gestión tras la conferencia de prensa del miércoles , donde evitó dar explicaciones de fondo sobre su patrimonio y el financiamiento de un viaje a Punta del Este.

La actividad comenzó a las 11.30 con un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , una de las funcionarias con mayor peso político dentro del gabinete y con injerencia directa en uno de los ejes centrales del Gobierno. La reunión dio en un contexto en el que la administración busca consolidar su discurso de orden y control.

"Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin" , publicó el jefe de Gabinete tras el encuentro.

A su vez, Bullrich publicó en su cuenta de X: "Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina". La ministra se retiró de Casa Rosada sin hacer declaraciones.

Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin. pic.twitter.com/CnAGemj5An

Más tarde, a las 14, Adorni recibirá a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , responsable de un área especialmente sensible en el actual escenario económico y social. La jornada cerrará a las 15 con una reunión con el ministro de Interior Diego Santilli .

GABINETE MANUEL ADORNI Manuel Adorni llegando a su conferencia de prensa junto a los ministros. Presidencia

De esta manera, el jefe de Gabinete juntará nuevas fotos de respaldo político a su gestión, en esta oportunidad con los tres ministros que el miércoles no pudieron acompañarlo durante su exposición en la Sala de Conferencias.

Manuel Adorni y una tensa conferencia de prensa

El miércoles, Adorni brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado por su declaración patrimonial y por el financiamiento de un viaje en avión privado a Uruguay. Sin embargo, no ofreció precisiones sobre esos puntos y optó por señalar que responderá en la Justicia.

Durante su exposición, el jefe de Gabinete también cuestionó el rol de la prensa y planteó la existencia de cuestionamientos con intencionalidad política. El tono y el contenido de sus respuestas dejaron abiertos varios interrogantes que, hasta el momento, no fueron aclarados.

MANUEL ADORNI SANTIAGO CAPUTO Y JAVIER LANARI Santiago Caputo y Javier Lanari escuchando la conferencia de Manuel Adorni. Ámbito

"Trabajé más de treinta y cinco años en el sector privado. Hace dos años, me convocó el Presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder", sostuvo.

En la misma línea, añadió: "Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. El viaje yo lo pagué. La dadiva está si yo no hubiese pagado".

En ese contexto, la agenda de este jueves funciona como una señal hacia adentro y hacia afuera del Gobierno. Hacia el interior, como un intento de ordenar la dinámica de gestión y reforzar vínculos con áreas clave. Hacia el exterior, como un gesto de normalización frente al ruido político generado.

Fuentes oficiales sostienen que el objetivo es sostener el ritmo de trabajo y evitar que la controversia condicione el desarrollo de la agenda gubernamental. En esa línea, remarcan la necesidad de mantener la coordinación entre ministerios y fortalecer los canales de diálogo político.

Sin embargo, el episodio dejó en evidencia las dificultades del jefe de Gabinete para responder en un terreno distinto al de la comunicación habitual, donde su rol como vocero le permitió construir un perfil con mayor control del mensaje. La reactivación de la agenda aparece, así, como una herramienta para reposicionarse en el centro de la gestión.