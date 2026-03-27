Diego Santilli se reúne en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo + Seguir en









El ministro del Interior participa de un evento de seguros en la capital provincial. Luego, mantendrá un encuentro con el mandatario cuyano en búsqueda de apoyos a la agenda legislativa de Javier Milei.

Diego Santilli y Alfredo Cornejo, en enero pasado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este viernes a Mendoza, donde se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios más cercanos a la administración de Javier Milei, con el objetivo de colectar apoyos para la agenda de reformas que impulsa el Presidente en el Congreso.

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La agenda de Santilli no se supeditará únicamente al encuentro con el jefe provincial, ya que también participará de la última jornada del Insurance Week, un evento organizado por el sector del seguro. El funcionario estará acompañado por Fernando Pérez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Diego Santilli se reúne con Alfredo Cornejo en Mendoza En el plano político, el "colo" reedita la modalidad que le permitió cosechar respaldos clave para proyectos como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, iniciativas que fueron aprobadas en el Congreso y que contaron con un amplio apoyo de gobernadores dialoguistas y aliados a la Casa Rosada.

Dentro de ese ecosistema, el mendocino Alfredo Cornejo fue un puntal clave, ya que prestó votos en ambas cámaras. Desde el año pasado, la Unión Cívica Radical (UCR) de ese distrito y La Libertad Avanza (LLA) comparten un frente electoral único, que se estrenó con una amplia victoria sobre el peronismo en los comicios legislativos nacionales y provinciales de octubre pasado.

A mediados de enero, el ministro del Interior había desembarco en Mendoza con el objetivo de acercar posiciones con el mandatario local respecto a la agenda legislativa. Allí, el funcionario nacional se comprometió a avanzar en la licitación de obras para la ruta nacional 7.

Alfredo Cornejo Diego Santilli Diego Santilli y Alfredo Cornejo estarán juntos en Mendoza. Más allá de la buena sintonía general, el gobernador cuyano le dejó un pliego de reclamos, que incluyen el avance y la finalización de obras viales que son de competencia nacional y fundamentales para la conectividad de la provincia: la culminación de la Ruta 40 hacia San Juan, el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en Alta Montaña y la agilización de los dos puentes pendientes sobre la RN 40. Cabe recordar que seis municipios de Mendoza fueron a las urnas el 22 de febrero pasado. Se trata de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael, escenarios donde el PJ y la alianza UCR-LLA se repartieron los triunfos. En la ocasión, Cornejo destacó la confluencia entre radicales y libertarios -que sumó al PRO para la contienda en los municipios- y afirmó que el triunfo fue posible "gracias a que construyeron un vehículo para que la gente se exprese". Como contó Ámbito, para esta nueva etapa de la gestión, Diego Santilli ya reactivó las reuniones bilaterales con distintos gobernadores dialoguistas. Por caso, días atrás se vio con el chubutense Ignacio Torres, del PRO, y con el sanjuanino Marcelo Orrego, ex integrante de Juntos por el Cambio (JxC).