Diana Mondino, irónica sobre las nuevas medidas: "Hay que poner un dólar Cosquín".

“Hay que ponerle dólar Cosquín porque también va a ser más caro tomarse vacaciones en la Argentina, o ir a Uruguay o volver a Bolivia y Perú, es para todo lo que se gasta en el exterior”, consideró.

“Hay que pensar en los pobres pibes del sistema que van a a tener que explicarle a cada uno de nosotros lo que gastamos, es demencial y no solo es más caro sino que todo lo oneroso que es la sistematización de esto se lo pasas al pobre señor de la tarjeta”, añadió en la misma línea.

Consultada sobre la compra de dólares paralelos, la economista ironizó que “los arbolitos va a tener su propio sindicato, porque van a tener tantas posibilidades de trabajo, y una ministra -Kelly Olmos- que cree en eso”. En tanto consideró que no es tan importante el nombre del ministro que ocupe la cartera nacional porque “un presidente sin poder no puede darle poder a sus ministros, y esos no tienen plan porque tienen que darle continuidad a la falta de plan de los anteriores”.

Sobre la posibilidad de salir del estancamiento económico, respondió: "Haciendo todo lo contrario a lo que estamos haciendo: exportando, para que puedas producir y venderselo a los que tienen más plata”. Sobre ello, explicó: “Tenemos uno de los salarios más bajos del mundo, aprovechemos que hay personas con más poder adquisitivo y que están interesados en comprarnos”.

Por otro lado, se refirió a la necesidad de desregular el dólar para beneficiar el libre oferta. “La desregulación que hace falta es monumental en un montón de cosas. Si vos pensás la cantidad de regulaciones que tiene el dólar ya supera las 200 y algunas que son retroactivas”, señaló y agregó: “Hay un montón de regulaciones que hacen muy complejo el seguimiento que para lo único que sirve es para generar un ‘kiosquito’ para que un inspector venga y haga su negocio porque es muy difícil cumplir con esto, y los que sí quieren cumplir quedan paralizados”.