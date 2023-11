El aviso de Milei a gremios y movimientos sociales: "No nos vamos a dejar extorsionar"

"Se aplicará la ley. Y no me voy a dejar extorsionar", agregó luego. "Porque sino, no resolvemos más esto. Todos decimos que 'dentro de la ley todo, fuera de la ley nada', por lo que no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos". Además, el líder de La Libertad Avanza subrayó que se siente "absolutamente respaldado" por las fuerzas de seguridad en este sentido.