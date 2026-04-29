Tras el final de una de las ficciones más exitosas de Netflix de los últimos años, Stranger Things, la plataforma vuelve a poner el foco en personajes icónicos que marcaron a toda una generación con nuevas historias que conectan directamente con los fanáticos. El regreso de estos protagonistas, aunque en un formato diferente, genera expectativa y nostalgia.
La nueva serie de Netflix que revive a los personajes más queridos de la plataforma
Una imperdible super producción animada que va a hacerte revivir los mejores años de esta ficción ya está disponible en la plataforma.
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La serie en cuestión es Stranger Things: Relatos del 85, una nueva apuesta animada que amplía la historia original con aventuras inéditas ambientadas en el mismo universo.
De qué trata Stranger Things: Relatos del 85
La historia se sitúa en el invierno de 1985, entre los eventos de la segunda y tercera temporada de la serie original. En ese contexto, los chicos de Hawkins intentan retomar una vida normal, pero pronto se ven envueltos en un nuevo misterio paranormal. A medida que avanzan los episodios, una amenaza desconocida comienza a surgir desde el El Otro Lado, lo que obliga al grupo a reunirse una vez más para investigar lo que está ocurriendo.
La serie mantiene el espíritu de aventura, terror y amistad que caracterizó a la ficción original, pero con un enfoque animado que remite a los clásicos dibujos de los años 80. Además, introduce nuevas criaturas y peligros, mientras los protagonistas ponen a prueba su valentía y su vínculo frente a una amenaza que vuelve a poner en riesgo a Hawkins.
Netflix: tráiler de Stranger Things: Relatos del 85
Netflix: elenco de Stranger Things: Relatos del 85
- Brooklyn Davey Norstedt (Eleven)
- Luca Diaz (Mike Wheeler)
- Braxton Quinney (Dustin Henderson)
- Elisha Williams (Lucas Sinclair)
- Jolie Hoang-Rappaport (Max Mayfield)
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