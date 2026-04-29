La nueva serie de Netflix que revive a los personajes más queridos de la plataforma + Seguir en









Una imperdible super producción animada que va a hacerte revivir los mejores años de esta ficción ya está disponible en la plataforma.

La ficción ideal para revivir lo mejor de esta historia, en Netflix. Imagen: Freepik

Tras el final de una de las ficciones más exitosas de Netflix de los últimos años, Stranger Things, la plataforma vuelve a poner el foco en personajes icónicos que marcaron a toda una generación con nuevas historias que conectan directamente con los fanáticos. El regreso de estos protagonistas, aunque en un formato diferente, genera expectativa y nostalgia.

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La serie en cuestión es Stranger Things: Relatos del 85, una nueva apuesta animada que amplía la historia original con aventuras inéditas ambientadas en el mismo universo.

Stranger Things Netflix amplió el universo de una de las series más aclamadas por sus espectadores. Imagen: Netflix

De qué trata Stranger Things: Relatos del 85 La historia se sitúa en el invierno de 1985, entre los eventos de la segunda y tercera temporada de la serie original. En ese contexto, los chicos de Hawkins intentan retomar una vida normal, pero pronto se ven envueltos en un nuevo misterio paranormal. A medida que avanzan los episodios, una amenaza desconocida comienza a surgir desde el El Otro Lado, lo que obliga al grupo a reunirse una vez más para investigar lo que está ocurriendo.

La serie mantiene el espíritu de aventura, terror y amistad que caracterizó a la ficción original, pero con un enfoque animado que remite a los clásicos dibujos de los años 80. Además, introduce nuevas criaturas y peligros, mientras los protagonistas ponen a prueba su valentía y su vínculo frente a una amenaza que vuelve a poner en riesgo a Hawkins.

Netflix: tráiler de Stranger Things: Relatos del 85 Embed - Stranger Things: Relatos del 85 | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Stranger Things: Relatos del 85 Brooklyn Davey Norstedt (Eleven)

Luca Diaz (Mike Wheeler)

Braxton Quinney (Dustin Henderson)

Elisha Williams (Lucas Sinclair)

Jolie Hoang-Rappaport (Max Mayfield)

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