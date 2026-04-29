Manuel Adorni respaldó el rumbo y eludió su situación judicial: "Todos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario" Por Fernando Brovelli + Seguir en









En medio de un intenso operativo dentro y fuera del Congreso, el jefe de Gabinete reiteró las prioridades de la gestión: superávit fiscal, incentivos a la inversión y punitivismo.

Manuel Adorni al ingresar a la Cámara de Diputados. Mariano Fuchila

Desde el 14 de marzo, cuando se conoció que la esposa de Manuel Adorni fue incluida en la comitiva que viajó a Nueva York por la Argentina Week, se fue gestando el ánimo de la protocolar defensa de gestión del jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación. El respaldo del oficialismo al funcionario fue total: Javier Milei y Karina Milei estuvieron en el palco, luego de tomarse una foto con todos los ministros, para aplaudir la presentación frente a los diputados de la oposición, quienes también diseñaron su intervención en la jornada.

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La antesala de la sesión informativa fue similar a todas las ocasiones en las que el Presidente acudió al Congreso de la Nación: operativos extendidos -con auxilio de Gendarmería- que dificultaron el tránsito en el centro porteño, largas filas de acreditados para ingresar y los puntuales de un manifestación apenas conformándose en las inmediaciones. Dentro de los palacios parlamentarios, el recelo de la seguridad se acrecentó, con efectivos de la Policía Federal y de la guardia personal de Javier Milei, que atravesó frente a un pasillo de periodistas y los apuntó: "Ustedes son los corruptos".

Con el resguardo del respaldo de la primera plana de la política nacional, Adorni interpretó el discurso -una síntesis del informe de 1935 páginas que el Gobierno hizo pública dos horas antes de su presentación- y revivió los giros más efectistas de la narrativa libertaria: la gestión de largo plazo ("tenemos en la mira los próximos 10 y 20 años de la Nación"), el riesgo opositor ("hubo una operación golpista del kirchnerismo y la izquierda", para luego poner a los "empresarios prebendarios" y a "los medios de comunicación" al mismo nivel) y el superávit fiscal como principal prioridad de la gestión ("estamos atacando el mayor problema").

En una sugestiva defensa a su situación, el jefe de Gabinete se refirió a la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, remarcando de forma pausada que "todos los ciudadanos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario". Luego aludió a la Argentina Week, provocando la primera ovación a Javier Milei: "Es el objetivo central de cada viaje que hace el Presidente, obtener beneficios para todos los argentinos". El mandatario no evitó intervenir y desde su palco apuntó contra el bloque del Frente de Izquierda: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas".

Javier Milei Karina Milei Luis Caputo Congreso Diputados Javier Milei estuvo en el palco de Diputados durante el informe de Adorni, junto a Karina Milei, Luis Caputo y Sandra Pettovello. Mariano Fuchila

Informe de Manuel Adorni en el Congreso El discurso del Manuel Adorni fue audaz al eludir uno de los temas más conflictivos de la gestión nacional con sus aliados provinciales con el tema que provocó el primer aplauso extenso en el recinto: "Con respecto a las obras de infraestructura, se avanzó en la concesión de rutas al sector privado para terminar con 30 años de corrupción en la obra pública, que llevó a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner a estar presa por la causa Vialidad". A lo largo de toda su intervención, el jefe de Gabinete se encargó de remarcar la tarea de funcionarios de la gestión y de leyes aprobadas en el Congreso, como el Régimen Penal Juvenil o el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Cuando eligió hacer valoraciones cuantitativas, fue para comentar los empleos que dará la inversión minera en provincias del norte y la cordillera o la inversión en equipamiento a las fuerzas de seguridad en las fronteras. "Hoy los argentinos están yendo a trabajar, a estudiar o a un turno médico sin que ningún delincuente les interrumpa el paso", aseguró Manuel Adorni, en otro de los pasajes celebrados por el ala libertaria en Diputados sobre la supuesta administración de las manifestaciones callejeras. Después de la intervención de Adorni, iniciarán tres tandas de intervenciones de bloques legislativos que tendrán, como mínimo, 45 minutos para hacerle preguntas al jefe de Gabinete sobre la gestión nacional o su situación judicial. El funcionario nacional cuenta con 20 minutos para responderles a cada uno. El orden de las participaciones comienza con los bloques minoritarios y finaliza con los mayoritarios: es decir, el peronismo queda para el final.