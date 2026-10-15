El Gobierno condenó los incidentes en la marcha universitaria y apuntó contra los manifestantes + Agregar ámbito en









La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los enfrentamientos frente al Congreso y advirtió que quienes agredan a efectivos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

El Gobierno condenó los incidentes durante la Marcha Universitaria. Seguridad

El Gobierno de Javier Milei repudió los incidentes registrados este jueves durante la Marcha Federal Universitaria, en las inmediaciones del Congreso. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acusó a un grupo de manifestantes de buscar imponer el caos y sostuvo que el derecho a protestar no habilita el ejercicio de la violencia.

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“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, expresó la funcionaria en sus redes sociales. En ese sentido, afirmó que los manifestantes buscan desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una “zona liberada”.

Monteoliva también advirtió que quienes agredan a los efectivos policiales, dañen bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. “En Argentina, nadie está por encima de la ley”, remarcó.

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada.



El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o… pic.twitter.com/qRJcbdcIrh — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026 Cómo fueron los incidentes frente al Congreso Los enfrentamientos se produjeron durante la movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, con el respaldo de gremios, organizaciones sociales y sectores políticos, para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas.

Según el relato de los hechos, los incidentes comenzaron minutos antes de las 16, cuando, tras un intercambio con los manifestantes, efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a quienes participaban de los enfrentamientos.

Desde la movilización, algunos manifestantes cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad. “La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”, afirmó a TN un joven que participaba de la marcha. La protesta se desarrolló en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada de tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa.