El dato fue dado a conocer en el último informe de gestión presentado ante el Senado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mandatario había denunciado la expulsión de infiltrados internacionales abocados a "dinamitar el modelo argentino".

El Gobierno desmintió este miércoles a Javier Milei al negar ante el Congreso de la Nación la existencia de registros oficiales de extranjeros expulsados por terrorismo . El Presidente de la Nación había asegurado que Argentina extraditó a 20.000 personas por ese motivo.

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El dato fue dado a conocer en el último informe de gestión presentado ante el Senado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el que respondieron a un pedido de informes del bloque de Unión por la Patria sobre los dichos del jefe de Estado.

El bloque peronista elevó la consulta para zanjar la controversia que se remonta a fines de septiembre cuando Milei afirmó en el canal LN+ que la Argentina había expulsado a 20.000 terroristas, sumados a otros 10.000 que habrían sido deportados el año anterior.

El mandatario había definido a los presuntos terroristas como infiltrados internacionales abocados a "dinamitar el modelo argentino" , una narrativa que ahora quedó desarticulada a partir de los propios datos aportados por la Jefatura de Gabinete.

En la respuesta de Jefatura de Gabinete se adjuntaron planillas del Ministerio de Seguridad y la Cancillería en las que se aclara que la cifra con mayor volumen estadístico corresponde a los "incidentes de entrada" al territorio nacional, los cuales totalizaron 23.035 casos durante 2025 y 20.533 en lo que va de 2026.

El informe aclara que las denegatorias de ingreso obedecieron primordialmente a infracciones migratorias bajo la figura de falso turista, alertas de flagrancia, impedimentos impuestos por la Justicia, tenencia de documentación falsa o robada y residencias canceladas.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) precisó que el resto de los rechazos obedeció a la aplicación de protocolos específicos destinados a combatir la trata de personas y el narcotráfico.

En cuanto a las "expulsiones materializadas", el informe estatal arrojó números drásticamente alejados del relato presidencial: apenas 1.454 ciudadanos extranjeros fueron obligados a abandonar el país a través del área de Extranjeros Judicializados.

El listado de denegaciones de ingreso se completó con un caudal sensiblemente menor de personas procedentes de Chile, Colombia, Perú y Venezuela, ubicándose en todos los casos por debajo de las dos mil intervenciones.