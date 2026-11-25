El Gobierno desmintió este miércoles a Javier Milei al negar ante el Congreso de la Nación la existencia de registros oficiales de extranjeros expulsados por terrorismo. El Presidente de la Nación había asegurado que Argentina extraditó a 20.000 personas por ese motivo.
El Gobierno reconoció que no hubo 20.000 terroristas deportados y desmintió a Javier Milei
El dato fue dado a conocer en el último informe de gestión presentado ante el Senado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El mandatario había denunciado la expulsión de infiltrados internacionales abocados a "dinamitar el modelo argentino".
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El dato fue dado a conocer en el último informe de gestión presentado ante el Senado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el que respondieron a un pedido de informes del bloque de Unión por la Patria sobre los dichos del jefe de Estado.
El bloque peronista elevó la consulta para zanjar la controversia que se remonta a fines de septiembre cuando Milei afirmó en el canal LN+ que la Argentina había expulsado a 20.000 terroristas, sumados a otros 10.000 que habrían sido deportados el año anterior.
El mandatario había definido a los presuntos terroristas como infiltrados internacionales abocados a "dinamitar el modelo argentino", una narrativa que ahora quedó desarticulada a partir de los propios datos aportados por la Jefatura de Gabinete.
Qué dice el informe de gestión de Diego Santilli sobre los presuntos terroristas expulsados
En la respuesta de Jefatura de Gabinete se adjuntaron planillas del Ministerio de Seguridad y la Cancillería en las que se aclara que la cifra con mayor volumen estadístico corresponde a los "incidentes de entrada" al territorio nacional, los cuales totalizaron 23.035 casos durante 2025 y 20.533 en lo que va de 2026.
El informe aclara que las denegatorias de ingreso obedecieron primordialmente a infracciones migratorias bajo la figura de falso turista, alertas de flagrancia, impedimentos impuestos por la Justicia, tenencia de documentación falsa o robada y residencias canceladas.
Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) precisó que el resto de los rechazos obedeció a la aplicación de protocolos específicos destinados a combatir la trata de personas y el narcotráfico.
En cuanto a las "expulsiones materializadas", el informe estatal arrojó números drásticamente alejados del relato presidencial: apenas 1.454 ciudadanos extranjeros fueron obligados a abandonar el país a través del área de Extranjeros Judicializados.
El listado de denegaciones de ingreso se completó con un caudal sensiblemente menor de personas procedentes de Chile, Colombia, Perú y Venezuela, ubicándose en todos los casos por debajo de las dos mil intervenciones.
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