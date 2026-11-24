A contramano del mercado, la mejora en el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato di Tella genera la esperanza de una victoria en las presidenciales del año que viene. Mejor ser prudentes.

Este lunes la Universidad Torcuato di Tella difundió el dato de noviembre de su Índice de Confianza en el Gobierno , mostrando una mejora de 4,1% a 2.35 puntos . No fue mucho, pero para los que se cuelgan de un clavo caliente para no llorar, lo suficiente como para imaginarse una mejora en la chance electoral del Gobierno.

Más de un referente del establishment asigna casi un poder mágico al ICG como predictor de los resultados electorales, cosa que ya demostramos no lo es .

Rebuscando, vemos que esta idea de que el nivel de confianza en el gobierno podría ser un predictor del resultado de las elecciones, tiene alguna base teórica entre nosotros en el trabajo de María Laura Tagina de 2012 (“Controlando al gobierno a través de las Urnas. Un análisis del caso argentino entre 1995 y 2005”), aunque posiblemente fuera a partir de Nicolás Solari (“El poder predictivo de los índices de confianza pública”, 2017) que comenzara a popularizarse la idea de usar al ICG de la UTdT.

Más allá de esto, la idea es mucho mas vieja. En 1970, John E. Mueller (“Presidential Popularity from Truman to Johnson”) realizó lo que se considera el primer análisis riguroso sobre la aprobación presidencial (medida por Gallup) analizando 24 años de información, para concluir que “El índice es probablemente un indicador muy imperfecto del éxito o fracaso de un presidente que busque la reelección”.

Sobre esto se montó el análisis de las elecciones de medio término por Edward Tufte (“Determinants of the Outcomes of Midterm Congressional Elections”, 1975) que es el primero que usa la popularidad presidencial para determinar los resultados electorales. Cuatro años más tarde, Lee Sigelman (“Presidential Popularity and Presidential Elections”, 1979) estudia la relación entre la encuesta de popularidad y los resultados presidenciales. En 1982, Michael Lewis y Tom Rice (“Presidential Popularity and Presidential Vote”) usan esta relacion como herramietna de pronóstico y al año siguiente Sigelmann con Richard Brody (“Presidential Popularity and Presidential Elections: An Update and Extension”) postulan un modelo extremadamente simple entre la última encuesta previa de Gallup y el resultado electoral, que presenta un altísimo grado de confianza (R2 0.71).

En 1988, Alan Abramowitz (“An Improved Model for Predicting Presidential Election Outcomes”) comienza a combinar la aprobación presidencial con otros factores -PBI, mandatos previos, etc.-, buscando un modelo más perfecto de predicción de las elecciones. Estrictamente, la aprobación y la confianza de/en el gobierno no son lo mismo, aunque podemos asimilar las ideas. Un año después, Glenn R. Parker es el primero que usa una encuesta específica sobre la confianza (“The Role of Constituent Trust in Congressional Elections”, 1989) concluyendo que cuando es relevante puede ser un predictor más fuerte sobre el resultado de las elecciones que la identificación partidaria (esto es el Trust in Government Index del ANES, por la U.de Michigan, conceptualmente es el más parecido al ICG, pero se realiza únicamente antes y después de las elecciones presidenciales norteamericanas).

De todas formas, la mayoría de los estudios sobre esta cuestión siguieron usando la data de Gallup. Entre “la bocha” de trabajos posteriores -todos pretenden elaborar un modelo que sea capaz de predecir el resultado de las elecciones- es interesante lo de Marc J. Heterington (“The Effect of Political Trust on the Presidential Vote, 1968–96”, 1999) que la baja confianza en el gobierno tiende favorecer a los terceros partidos cuando estos son competitivos (¿le suena alguien llamado “Javier Milei” y la elección 2023?). Mas recietemente, Éric Bélanger y Richard Nadeau (“Political Trust and the Vote in Multiparty Elections: The Canadian Case”, 2005”) apuntan en el mismo sentido.

Un problema que tenemos con todo esto es que tanto la confianza en el gobierno como el resultado de las elecciones no son cosas que se dan en el vacío, sino que dependen de otros -y en gran medida los mismos- factores: desempleo, inflación, crecimiento económico, salarios, esperanzas…. (Robert Gordon, “How Do Electoral Votes, Presidential Approval, and Consumer Sentiment Respond to Economic Indicators”, 2024), así que se mueven en conjunto.

Ahora una pregunta, ¿a esta altura de la vida, hasta qué punto confía usted en las encuestas electorales? Bueno, el ICG no es otra cosa que un índice basado en una encuesta (más de 1.000 casos, mayores de 18 años, telefónica, en 37 localidades del país, estratificado por zonas, con cuotas por sexo y edad, bajo un error de +/-7% a un nivel de confianza del 95%, realizada en la primera quincena del mes) que mide y pondera cinco factores que son claves en las decisiones electorales: honestidad, capacidad, eficiencia, evaluación general e interés general del gobierno.

Es casi idiota aclararlo, pero si confío en el gobierno es más probable que lo vote, si no confío, que no lo haga. Por lo tanto, desde la evidencia y la lógica, como predictor del resultado del oficialismo en las elecciones, el ICG no ha sido, ni puede ser mejor ni peor que las demás encuestas -hablo de “buenas encuestas”- que miden directamente la intención de voto. El ICG es relevante pero las encuestas -y si quiere, las apuestas- también lo son… tanto o más. Nada de magia ni poderes esotéricos por aquí.

Con esto no implicamos que el ICG no sirva, sino que sirve para lo que sirve. Como ventaja frente a otras encuestas políticas, anotamos su regularidad y la extensión de la serie, la inexistencia de intencionalidades y el profesionalismo en su elaboración. Como desventaja principal, que no se puede confrontar con la realidad, así que debemos aceptarla -o no- como acto de fe.

En frente: la realidad de un mercado local, que es mucho más pesimista que lo que piensan los de afuera.