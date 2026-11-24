El llamado se formalizará el viernes. El temario previsto también incluye el Súper RIGI, la defensa de la soberanía y el acuerdo comercial con Estados Unidos.

El Gobierno formalizará el viernes la convocatoria a sesiones extraordinarias para avanzar con su agenda legislativa durante diciembre.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso durante diciembre para avanzar con sus proyectos prioritarios después del cierre del período ordinario, que termina el 30 de noviembre. La convocatoria se formalizará este viernes mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La estrategia parlamentaria fue uno de los ejes de la reunión de la mesa política realizada este martes en la Casa Rosada. El oficialismo busca aprovechar el último mes del año para impulsar iniciativas económicas, electorales y de política exterior.

Entre los proyectos que la administración Milei prevé incorporar al temario figuran el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

El Presupuesto 2027 es una de las prioridades del Ejecutivo . Ya obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados con el acompañamiento de bloques aliados y quedó en condiciones de llegar al recinto.

Otro de los objetivos centrales es la reforma electoral, que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Su discusión continuará este jueves en el Senado.

La agenda que prepara el oficialismo para diciembre incluye:

Presupuesto 2027: la ley de gastos y recursos para el próximo año.

Reforma electoral: con la eliminación de las PASO entre sus principales puntos.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Súper RIGI.

Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

El alcance definitivo de la convocatoria quedará establecido en el decreto. Durante las sesiones extraordinarias, el Congreso puede tratar los asuntos incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario.

Diego Santilli presentará su primer informe de gestión en el Senado

Antes del inicio de diciembre, el Gobierno enfrentará una semana de actividad parlamentaria. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles a las 15 ante el Senado para brindar su primer informe de gestión y responder consultas de los bloques.

La Jefatura de Gabinete reunió 1.287 preguntas definitivas, después de unificar las 1.659 enviadas inicialmente. El área económica concentra el 46% de los requerimientos, seguida por Capital Humano, con el 18%, y Salud, con el 11,5%. Las consultas vinculadas con Jefatura de Gabinete e Interior representan el 7,6%.

Diego Santilli presentará este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado y responderá preguntas de los bloques. Mariano Fuchila

Santilli prepara la exposición junto a Gustavo Coria e Ignacio Devitt, quienes lo acompañarán en el recinto. La presentación será la primera desde que asumió el cargo el 30 de junio, tras la salida de Manuel Adorni.

En paralelo, el Senado continuará este miércoles el tratamiento en comisiones de la Ley de Ludopatía, con la intención del oficialismo de impulsar un dictamen propio. Esas discusiones se suman al avance del Presupuesto y de la reforma electoral, dos de las iniciativas que el Ejecutivo busca encaminar antes de fin de año.