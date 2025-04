El Gobierno defendió a Santiago Caputo tras el cruce con un periodista

Caputo cruce periodista.mp4 El tenso cruce entre Caputo y el periodista de Tiempo Argentino. @Mario_Moray

"A ver. a mi me parece que si vos me sacas una foto a mi, estoy en todo mi derecho - tenga o no una cuota de poder en algún lugar - en sacarte una foto", inició el relato del vocero. Luego, Adorni justificó que Caputo tomo los datos del fotógrafo porque "quería ver si había salido bien o no en la foto".