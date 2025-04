El encuentro entre Mauricio Macri y Santiago Caputo en la cena de la Fundación Libertad

Es que Macri apuntó, en diferentes ocasiones, contra el asesor presidencial - perteneciente al " triángulo de hierro " junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei - y lo acusó de ser uno de los responsables de que el PRO y La Libertad Avanza no hayan llegado a un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires. El cruce se da luego de que, en los últimos días, el expresidente cruzara a Javier Milei por la "compra" de dirigentes del espacio amarillo.

Luego de no acordar un frente electoral único en la Ciudad de Buenos Aires, donde competirán por separado el próximo 18 de mayo, ambos espacios políticos negocian la posibilidad de ir en una oferta conjunta para las elecciones en territorio bonaerense. Sin embargo, las negociaciones por este objetivo se tensaron fuertemente en las últimos días.

Javier Milei, Adorni y Karina.jpg Adorni encabezará la lista a legisladores porteños de CABA. Foto: La Libertad Avanza

Pocos días atrás, Macri aseguró que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio. Tenemos valores". A pesar de no haberse referido a nombres en particular, desde LLA tomaron el guante y fue el propio Milei el encargado de responder y cruzar al expresidente durante una entrevista en la que respondió: "que traiga la factura y la muestre”. Así, se esperaba que el encuentro entre ambas figuras refleje los chispazos que suceden desde hace semanas.

A pesar de las tensiones, el encuentro entre el asesor y el expresidente fue todo lo contrario. Caputo - que ingresó fumando y esquivando reporteros gráficos - fue quién tomo la iniciativa y se acercó a Macri para extenderle la mano. Por su parte, el líder del PRO aceptó el apretón y terminó brindándole un abrazo afectuoso, además de unas palabras en el oído, por las que ambos se sonrieron.

María Eugenia Vidal cuestionó a Karina Milei por no llegar a un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad

Pese al buen encuentro entre Macri y Caputo, la tensión entre el PRO y LLA sigue a la vista. En los últimos días, la diputada nacional y actual jefa de campaña del PRO en la ciudad, María Eugenia Vidal, cuestionó a Karina Milei, a quien responsabilizó por no haber llegado a un acuerdo entre el partido amarillo y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas porteñas del próximo 18 de mayo.

"Lamento mucho que no hayamos podido acordar en la Ciudad de Buenos Aires por decisión de Karina y creo que es un error, porque eso le da una ventaja a (Leandro) Santoro, que de otra manera no hubiera tenido", expresó la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con el streaming de Infobae, Vidal agregó: "Este es el partido que hizo el viaducto del (ferrocarril) Mitre, el Paseo del Bajo, el Metrobús y que terminó la línea H. Es el partido que sacó a los manteros, sacó los piquetes y que bajó los homicidios en la Ciudad".

Por último, también se refirió a las críticas que recibe el gobierno de Jorge Macri al expresar que "siempre hay cosas para mejorar, pero el que mejor las puede mejorar es el PRO". Además, amplió: "Si algo nos caracteriza es la capacidad para transformar realidades complejas, como lo hemos demostrado en varias ocasiones".