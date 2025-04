Vanina Biasi, candidata del FIT en Ciudad: "Somos los verdaderos opositores al PRO y nos vamos a abrir paso"

Pregunta: ¿Cómo ves a la Ciudad hoy en día?

Vanina Biasi: Ha sido abandonada en favor del interés de ciertos sectores empresariales como el inmobiliario, el turístico y la industria textil y de indumentaria que tiene una fuerte presencia en nuestro distrito. Ha sido abandonada porque se recortaron los presupuestos en Salud y Educación, se permitió la desregulación con el decreto 70/23 de Javier Milei sobre el sistema de alquileres, lo cual encareció muchísimo los valores.

P.: ¿Empeoró la calidad de vida?

V.B.: Exactamente. Lo que ha ocurrido es que, al mismo tiempo que se estancó la población de la Ciudad, creció la población indigente y pobre. Si bien tiene casi el doble de trabajadores que diariamente trabajan aquí sin vivir aquí, realmente no tiene ninguna salida ni propuesta para esos sectores que todos los días traen sus riquezas a esta a esta Ciudad.

P.: ¿Cómo se revierte esta situación?

V.B.: Nuestras propuestas tienen pilares en materia de vivienda un programa contra la especulación inmobiliaria que es la que ha incrementado fuertemente los costos en la Ciudad, tanto en los alquileres como en la construcción. En la cuestión de la Salud y la cuestión de la de la Educación también, donde ha habido un recorte de aproximadamente 10 puntos sobre el presupuesto total. Hoy eso se ve en cómo los profesionales se van del sistema de salud porque no pueden vivir más con estos ingresos.

VaninaBiasi (63).jpg

P.: Mencionas el problema de la vivienda. ¿Cómo se resuelve el déficit habitacional?

V.B.: Se resuelve con una muy fuerte intervención estatal a priori, en un punto de partida contrarrestando fuertemente lo que ha sido la política que ha levantado tanto Milei en Nación como los Macri en la Ciudad, que ha sido de desregulación y la intervención pura del mercado. Eso iba a permitir, digamos, acomodar los precios, pero los alquileres aumentaron un 300%. Hace más de 1 año que tenemos desregulación de los alquileres y esto ha sido profundamente dañino.

P.: ¿Qué implica la intervención?

V.B.: Primero que los alquileres se cobren con relación exclusivamente al promedio salarial que existe en CABA. Segundo, que haya un Banco de Tierras, porque el gran problema que tenemos acá es que la especulación inmobiliaria incrementa muchísimo el valor de la tierra y de la construcción, entonces no podemos tener vivienda popular. En la Legislatura no se pueden votar más beneficios para los especuladores, que es lo que han hecho durante estos 20 años. Tercero: un sistema de construcción que no dependa de ese incremento del valor de la tierra, que es lo que ha llevado el metro cuadrado en la Capital a superar en algunos casos los u$s3.500 cuando el Estado podría perfectamente construir a la mitad de ese valor. El estado tiene que intervenir y controlar los alquileres como se hacen en otras ciudades del mundo.

P.: ¿Están altos los alquileres o están bajos los salarios? ¿o ambas?

V.B.: Los salarios están por el piso. Alguien dirá que es irreal ponerles un tope a los alquileres con relación a los salarios. No. Lo que es irreal es que un trabajador pueda seguir viviendo con ese salario. Así que lo que tenemos que hacer es tener una política de incremento salarial. No va a ser una política inflacionaria siempre y cuando el Estado no permita a los empleadores descargar el costo de los salarios sobre las espaldas de la población con suba de precios en vez de que sea sobre las espaldas de sus ganancias. También es necesaria una intervención fuerte con un sistema bancario para mejorar el acceso a un crédito hipotecario.

P.: Hoy en día, producto de la crisis que atraviesa Argentina, un sector de la sociedad dejó de atenderse en prepagas, de pagar colegios privados y el sistema público por momentos se ve desbordado en cuanto al otorgamiento de turnos en hospitales o vacantes en las escuelas. ¿Cómo se resuelve esa problemática?

V.B.: Por la doble vía. Desde mi lugar de diputada nacional y desde el lugar de todo el bloque del FIT hemos planteado la derogación del decreto 70/23 porque ha desregulado las prepagas y habilitó incrementos desmedidos. El gobierno nacional ha permitido llevar adelante incrementos absolutamente leoninos para el bolsillo de los trabajadores. Y estamos hablando de los trabajadores medios y acomodados, no de los sectores más pauperizados. Por otro lado, en CABA hay que incrementar el presupuesto en Salud pública. En los últimos 20 años de macrismo perdimos aproximadamente diez puntos desde aquel 26% del presupuesto total al 16% de hoy. Eso tiene que ir acompañado de un aumento salarial en el sector. Vamos a continuar con la acción legislativa de Gabriel Solano que ha sido un puntapié fundamental para reclamar el pase a la carrera profesional de las enfermeras y los enfermeros de la Ciudad.

P.: ¿Y en educación?

V.B.: En Educación también vamos a plantear un incremento del Presupuesto. Además, que se frene esto de que se gobierna a partir de modas del momento que afectan contenidos como la Educación Sexual Integral. El PRO se sintió envalentonado y quiere avanzar contra esos materiales. Hay que plantear una reforma en términos educativos porque la situación actual es una vergüenza absoluta. Han cerrado 154 cursos de la educación media en múltiples colegios de CABA. Es realmente una política escandalosa. Nosotros queremos una Ciudad con contenidos verdaderamente científicos, profundos, formados con relación a todas las temáticas, no solamente a la temática de la Educación Sexual Integral. Queremos que nuestras chicas y nuestros chicos puedan hablar, levantar la voz y puedan hacer retroceder enorme impacto que tiene en los núcleos familiares el abuso sexual contra las infancias, que es una tragedia social.

vanina biasi Frente de izquierda.jpg

P.: En cuanto al desempleo, producto de la crisis macroeconómica en el último año se incrementó un 50% al pasar del 4,5 al 7,5% en la Ciudad, ¿cómo se reduce?

V.B.: Efectivamente, el incremento de la desocupación es crítico y tenemos un Gobierno en CABA que lo único que hace es acompañar políticas nacionales que afectan el trabajo. Es brutal lo que ha ocurrido. Esto particularmente tiene como protagonistas a las mujeres del distrito. Cuanto más quiere el PRO negar la brecha salarial y la discriminación laboral que existe contra las mujeres, más los números ponen en evidencia esa diferenciación laboral y salarial.

P.: ¿Dónde se ve eso con más fuerza?

V.B.: En la industria textil. La Ciudad acapara entre el 35 y el 40% del sector y se acaba de desregular. Hoy lo que están haciendo los talleristas es volcarse a la importación y dejar quietas sus máquinas. Se va a incrementar todavía más la desocupación. Nosotros proponemos bloquear este sistema de importaciones. Sabemos que es un desafío muy importante del cual nadie habla porque todos son lobistas de los talleristas y de los empleadores del sector de la vestimenta, como Alejandro Kim. El otro rubro importante al que también hay que ofrecer solución es la de las trabajadoras de casas particulares que está cayendo la registración laboral desde hace muchísimo tiempo en CABA.

P.: También se incrementó la cantidad de personas en situación de calle y surgen propuestas de algunos candidatos que piden cobrarles multas, ¿Qué opinión tenés sobre eso?

V.B.: Acá hay una combinación entre un mercado laboral que está hecho pelota y el discurso derechista que apunta justamente a sectores a los cuales hoy pueden expulsar libremente porque no hay ningún tipo de desarrollo productivo o económico en la Ciudad. Hoy el trabajador precarizado no les sirve, entonces lo tratan como si fuera un delincuente. Hay mucha más gente viviendo en la calle de la que el PRO confiesa. El Gobierno habla de 4.500 personas y las organizaciones que se ocupan de esto hablan de casi 10.000. Lo único que muestra es el fracaso de sus gobiernos. Los que están empobrecidos en CABA no tienen ninguna responsabilidad sobre el rumbo político y económico de los gobiernos. Lo de (Ramiro) Marra proponiendo cobrarles multas es puro humo para no criticar las problemáticas de fondo que impulsaron los gobiernos y que empobrecieron a las poblaciones.

vanina biasi.jpg

P.: Volviendo a las elecciones, ¿la multiplicidad de oferta electoral los puede afectar negativamente?

V.B.: Nosotros representamos una alternativa. Nos oponemos al crecimiento de la especulación inmobiliaria y la enfrentamos con políticas concretas en favor del trabajo, la educación y la salud en la Ciudad. Del otro lado queda cada día queda más en evidencia que hay un conglomerado de opciones políticas que cuando ingresen a la Legislatura van a votar todas del mismo lado.

P.: ¿Lo incluís al peronismo y a Leandro Santoro dentro de ese grupo?

V.B.: Sin duda. Las votaciones que fueron necesarias para alimentar la especulación inmobiliaria en la Ciudad las votaron siempre peronistas. No es casual que lleve como segunda candidata a la vicedecana de Medicina de UBA, Claudia Negri, que es autoridad designada por el macrismo en hospitales públicos y que pone en práctica las políticas del PRO. Ante eso el Frente de Izquierda es la única fuerza que se opone. Y en el desfile político de esta elección, vamos a emerger con más claridad como los únicos verdaderos opositores al macrismo.

P.: ¿Cuál es el objetivo del Frente de Izquierda?

V.B.: Vamos a crecer. Vamos a pelear fuerte por la Ciudad. Tenemos en nuestras listas a compañeros que se destacan hoy en la lucha del presupuesto universitario como Luca Bonfante y Tatiana Fernández Martí. También Mariela Solesio que es docente de la Universidad de Buenos Aires y representante en la Asociación Gremial Docente. Nos acompaña el delegado general del Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, y compañeros que representan la lucha de jubilados. Vamos a poner toda nuestra fuerza en incrementar este bloque que hoy tiene tres legisladores para que finalmente haya mayor representación de oposición dentro de la Legislatura. Este bloque le da voz a los trabajadores y vecinos en la Ciudad y creo que va creciendo en la conciencia el lugar que ocupamos. Creo que vamos a tener un crecimiento electoral importante.

vanina biasi FIT ELECCIONES CABA.jpg

P.: Pese al descontento que hay con la política, el FIT no ha logrado canalizar la bronca hacia la izquierda como sí lo hizo Javier Milei por derecha, ¿Esperaban mejor performance en las últimas elecciones?

V.B.: Siempre esperamos más porque la bronca genuina contra el sistema la expresa la izquierda y no los sectores que han sido responsables de que este sistema llegara hasta acá. Milei no es antisistema.

P.: ¿Cómo lo definirías a Milei?

V.B.: Es el que más ha favorecido a las castas empresariales, a las castas del Poder Judicial que llevan adelante toda la política económica de este país que nos está hundiendo. Los antisistemas somos nosotros, pero sufrimos un bloqueo porque somos los únicos que nos metemos con los empresarios, que son los dueños de todo en este país. Luchamos contra el peronismo durante el gobierno anterior y ustedes fíjense que ellos hoy no son perseguidos en ningún ámbito de la Argentina, porque Milei los quiere de opositores. En cambio, nosotros somos los principales enemigos de los que representan esta política y nos vamos a abrir paso.