El monólogo de Tato Bores al que se refirió Cristina Kirchner para explicar la devaluación en Argentina

Este jueves, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner , visitó Duro de Domar y así como se refirió a por qué no será candidata o bien a los conflictos con la Corte Suprema de Justicia , trajo al presente un monólogo de Mauricio Borensztein , por todos conocido como Tato Bores , en el que explica los vaivenes de nuestra moneda que no supo separarse de la divisa norteamericana.

"A algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo... Y para cuidarlos también... Y para preservarlos de la maquina de cortar boludos: porque si pusiéramos la maquina de cortar boludos dentro de la maquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy ! Historieta que como país, no creo que nos merezcamos - esto lo dice mi libretista Santiago Varela... yo... no estoy tan seguro... Un cacho de culpa tenemos también -", remarcó.

"Por eso les digo, mis queridos chichipíos, seguir laburando, vermouth con papas fritas... ¡Good show!", completó y pasó al próximo bloque entre aplausos y carcajadas.

Tato Bores y la obsesión de los argentinos con el dólar: 1962

Más atrás en el tiempo, el humorista ya había diagnosticado cierto síntoma de la sociedad argentina que, ¿casualmente?, se sostiene hasta el presente: la obsesión con el dólar.

"Cuando digo que estamos viviendo un gran momento de gran expansión monetaria, sé lo que estamos diciendo. Fíjense que en lugar de pagar el dólar a 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando ¡a 135! Y si nos mojan la oreja lo vamos a pagar a 200, porque somos tipos ricos (...) Y el día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a Estados Unidos con la guita de ellos, y ¡nos van a tener que entregar el país! No me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros", bromeaba... ¿Bromeaba?