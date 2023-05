Cristina explicó las razones por las que no será candidata

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló en C5N en el programa Duro de Domar , donde explicó las razones por las que no será candidata a presidenta en las elecciones de este año. "Basta con una cautelar para suspenderme", dijo.

La titular del Senado no dudó en afirmar que no está en condiciones de presentarse. "Estoy en libertad condicional, técnicamente", afirmó en relación a la posibilidad de que, ante una cautelar vinculada a la condena - aún no firme- en la causa por Vialidad, la Corte Suprema decida resolver con la suspensión de la candidatura, de la misma forma que lo hicieron con las postulaciones de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Manzur en Tucumán.