Elecciones 2023: esta semana se conocerá quién será el candidato del PRO en la Ciudad

"Me comprometí hace más de un mes a trabajar para que haya un solo candidato del PRO en CABA. Estamos viendo tres encuestas que fue lo que acordaron ellos, para ver quién está mejor posicionado, con lo cual a lo largo de esta semana sabremos quién es el candidato único del PRO en la ciudad de Buenos Aires", expresó el Jefe de gobierno porteño, en diálogo con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, también reveló hoy que estuvo reunido con el ex mandatario nacional Mauricio Macri la semana pasada y aseguró que a pesar de algunos trascendidos mantienen "una buena relación".

"Hace 23 años que trabajo con Mauricio Macri y tenemos una buena relación", indicó Rodríguez Larreta en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia. "Tenemos confianza. Nos vimos la semana pasada", señaló el mandatario porteño al relativizar una supuesta mala relación que tendría con el líder y fundador del PRO.

Por otro lado, admitió que una de las principales críticas que recibe sobre su figura es falta de carisma. En ese sentido señaló: "No creo en los líderes carismáticos, me dijeron varias veces que no soy carismático. Creo en los equipos de trabajo".

En la misma línea, habló además de la relación que mantiene con la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, quien compone otro de los nombres bajo el paraguas de Juntos por el Cambio con aspiraciones presidenciales, y aseguró que "está muy bien".

Rodríguez Larreta Macri.jpg

El posible gabinete

Por su parte, reveló que se prepara y forma para asumir al cargo, y planteó que, de imponerse, será "el primer presidente argentino economista". "Estudié economía en la UBA y hoy es el factor más crítico, más urgente y decepcionante. Mi formación como economista ayuda", indicó. Además afirmó que no consultará a Macri en caso de formar su propio equipo.

Asimismo, Rodríguez Larreta manifestó que apunta a "sacar a la Argentina adelante", y prometió que de ganar las elecciones bajará la inflación. "Vamos a bajar la inflación, generar trabajo. Hoy el mundo demanda productos de argentina: necesita alimentos, el gas que tenemos en vaca muerta, el talento de nuestros jóvenes. Soy optimista", vaticinó.

Además, agregó: "No va a ser fácil porque mientras digo esto hay gente angustiada que no puede llegar a fin de mes, familias que cada vez que van al supermercado compran menos productos de menor calidad. Otros tienen miedo porque viven entre rejas, porque la inseguridad los paraliza".

Al respecto, sostuvo que desde hace más de tres años se prepara para el desafío de gobernar el país, y afirmó: "Gobierno la ciudad con el kirchnerismo enfrente, a mi me hicieron cerrar las escuelas, pero me planté con el kirchnerismo, banqué las escuelas abiertas y con los chicos en las aulas".