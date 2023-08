Elecciones 2023, en VIVO: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Elecciones en CABA: Jorge Macri pidió "repensar" el sistema de doble urna

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Jorge Macri, criticó la modalidad de las elecciones concurrentes en el territorio porteño y mencionó la posibilidad de "repensar" el sistema de cara a los comicios generales del 22 de octubre.

El vencedor de las primarias por sobre Martín Lousteau hizo un análisis de la "doble urna" utilizada el pasado domingo electoral: “Yo estoy a favor del voto electrónico. Ahora, hacer convivir dos sistemas el mismo día,.. lo dije en el primer momento, era algo que yo preveía. Otros me decían, 'no, hicimos un modelito perfecto, en tres, cuatro minutos votan todo'. Bueno, evidentemente no anduvo porque había mesas que tenían cola de hora y media y otras que volaban”.

“Hay un dato a tener en cuenta que no es menor, que es que a jefe de Gobierno votó 8% menos de personas que a presidente. Hubo gente que fue, votó a presidente y porque la máquina no andaba o porque se había cansado se fue sin votar. Eso no está bueno”, agregó en declaraciones con Radio Mitre.

