Juan Grabois respaldó a la fórmula Massa-Rossi pero advirtió: "Apoyo sí, cheque en blanco no"

Tras caer derrotado en las PASO del domingo, Juan Grabois publicó una extensa carta en sus redes sociales, en la que les agradeció tanto a su militancia como a sus votantes y reiteró su respaldo a la fórmula ganadora de Unión por la Patria (UP), aunque advirtió : "Apoyo sí, cheque en blanco no".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanGrabois%2Fstatus%2F1691543067189219328&partner=&hide_thread=false REFLEXIÓN POSTPASO



Este mensaje es para todos los compañeros, compañeras y simpatizantes de Argentina Humana, Justa y Soberana; sobre todo a los que militaron con el corazón la campaña en las PASO; no es un análisis de las elecciones primarias ni sobre la batalla que debemos dar… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 15, 2023

En otro pasaje del texto, dijo que "hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado, decepcionado con justicia... y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos".

"Es cierto, nos acechan enormes peligros, pero no se gana nada únicamente por miedo a que podría ser peor; ha quedado totalmente claro que muchos prefieren un salto al vacío que seguir como estamos; hay que mostrar un rumbo claro y nuestra obligación es incidir en Unión por la Patria para que ese rumbo esté guiado por la idea de Justicia Social", reflexionó.

Al respecto, el abogado dijo estar absolutamente convencido de que Unión por la Patria puede ganar las elecciones "si hace lo correcto", aunque subrayó que para ese tiene que "hacer las cosas bien". "Queremos aportar a esa victoria. Pero hay que hacer las cosas bien", lanzó.

Sobre el balance electoral, sostuvo que su proyecto de Argentina Humana "no terminó el domingo, diría que esto recién empieza... aunque la verdad es que esto empezó mucho antes que naciéramos, con todas las luchas del pueblo por un país justo, libre y soberano".

"Hemos tomado nuestro bastón de mariscal"

Y completó: "No tengo duda que nosotros somos dignos herederos de esa tradición; hemos tomado nuestro bastón de mariscal dentro del movimiento popular y no lo vamos a soltar; no es creernos ni los únicos ni los mejores; no somos una secta, somos parte de un Movimiento que nos excede".

"Creemos que traemos algo nuevo que está creciendo, que sembramos una semilla y que tenemos la obligación de regar con amor y trabajo eso que sembramos, tenemos la obligación de hacer valer las ideas y esperanzas de esa enorme porción del pueblo que cree en las banderas que sostenemos", deslizó.

Por último, Juan Grabois sostuvo que, aunque creamos estar preparados, el tiempo, el pueblo y el movimiento dirán si nos toca o no a nosotros ir atrás, en el medio o adelante llevando esas banderas en el futuro. Por favor no bajemos los brazos. Yo no voy a bajarlos".