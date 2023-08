Elecciones en CABA: Jorge Macri pidió "repensar" el sistema de doble urna

El vencedor de las primarias por sobre Martín Lousteau hizo un análisis de la "doble urna" utilizada el pasado domingo electoral: “Yo estoy a favor del voto electrónico. Ahora, hacer convivir dos sistemas el mismo día,.. lo dije en el primer momento, era algo que yo preveía. Otros me decían, 'no, hicimos un modelito perfecto, en tres, cuatro minutos votan todo'. Bueno, evidentemente no anduvo porque había mesas que tenían cola de hora y media y otras que volaban”.