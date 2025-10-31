Elecciones en Ciudad: cómo fue el rendimiento de Martín Lousteau y cuál es el sistema de asignación de bancas

Mientras desde Ciudadanos Unidos festejan la banca del economista, en La Libertad Avanza esperan agazapados para sumar su octava banca en la Ciudad. El escrutinio definitivo se dará a conocer este viernes.

El escrutinio provisorio de las elecciones pintó el panorama legislativo para las mayorías de las provincias de cara a la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, a cinco días de darse a conocer los resultados, la Ciudad de Buenos Aires aún aguarda la definición de lo que pueda ocurrir con la banca de Diputados asignada inicialmente a Martín Lousteau - candidato por Ciudadanos Unidos - que tras el escrutinio definitivo, podría pintarse de violeta y pasar a manos de Valeria Rodríguez Trimarchi.

El economista radical no tuvo el desempeño esperado en una Ciudad que fue dominada electoralmente por el oficialismo . A la derrota lógica en un escenario polarizado entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, también se le sumó la caída contra el FIT - Unidad e incluso contra la Alianza Potencia en al menos 2 comunas.

Bajo el sello de Ciudadanos Unidos, filial local del frente de gobernadores Provincias Unidas, el actual senador y titular de la Unión Cívica Radical se presentó el pasado 26 de octubre para competir por un escaño en Diputados. El resultado provisorio lo ubicó en el cuarto lugar con 97.794 votos, por detrás de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda. Así, inicialmente, el economista logró capitalizar una de las trece bancas debido a la distribución que realiza la Junta Electoral en base al sistema D'Hont.

Mientras desde el radicalismo celebran la banca de Lousteau, en LLA esperan agazapados a que finalice el conteo definitivo, que podría finalizar este viernes. Según detallaron, debido al sistema de reparto D'hondt hay apenas 1.411 votos de diferencia entre el octavo lugar para los libertarios y el escaño del economista .

El representante de la UCR se ubicó como la cuarta opción en la Ciudad, por detrás del Frente de Izquierda. Su mejor desempeño en la Comuna 6 (Caballito), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón). Allí, obtuvo el 6,54%, 6,60% y el 6,52% de los votos, respectivamente.

Por otro lado, tuvo su peor desempeño en las Comunas 2 (Recoleta) y 14 (Palermo), donde obtuvo 4,88% y 5,56% de los votos. Si bien en otros sectores de la Ciudad obtuvo un porcentaje menor, en los mencionados casos el sello de Ciudadanos Unidos perdió el cuarto lugar contra la Alianza Potencia, uno los espacios liberales que se oponen al armado de La Libertad Avanza, integrado por sectores de la UCR, el MID y el partido UNIR (Partido Nacionalista Constitucional) y que llevó a el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, como cabeza de lista en diputados.

Elecciones en la Ciudad: el desempeño de las principales fuerzas, Comuna por Comuna

Comuna 1

LLA: 48,11%

Fuerza Patria: 27,30%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 8,85%

Ciudadanos Unidos: 4,95%

Comuna 2

LLA: 60,95%

Fuerza Patria: 15,29 %

Alianza Potencia: 7,20%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 5,84%

Ciudadanos Unidos: 4,88%

Comuna 3

LLA: 43,35 %

Fuerza Patria: 30,33 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 10,67 %

Ciudadanos Unidos: 5,65%

Comuna 4

LLA: 40,40 %

Fuerza Patria: 34,70 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,50 %

Ciudadanos Unidos: 6,02%

Comuna 5

LLA: 41,03%

Fuerza Patria: 30,81%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 11,63%

Ciudadanos Unidos: 6,20%

Comuna 6

LLA: 46,11%

Fuerza Patria: 25,81%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 10,03%

Ciudadanos Unidos: 6,54%

Comuna 7

LLA: 45,36 %

Fuerza Patria: 29,18%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,48%

Ciudadanos Unidos: 6,05%

Comuna 8

LLA: 40,03%

Fuerza Patria: 37,49%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 7,65%

Ciudadanos Unidos: 6,60%

Comuna 9

LLA: 44,27%

Fuerza Patria: 31,95%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 8,87%

Ciudadanos Unidos: 5,76%

Comuna 10

LLA: 45,19%

Fuerza Patria: 28,95%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,85%

Ciudadanos Unidos: 6,20%

Comuna 11

LLA: 47,56%

Fuerza Patria: 26,28%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,47%

Ciudadanos Unidos: 6,30%

Comuna 12

LLA: 47,96%

Fuerza Patria: 25,45%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,46%

Ciudadanos Unidos: 6,52%

Comuna 13

LLA: 56,53%

Fuerza Patria: 17,86%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 7,37%

Ciudadanos Unidos: 6,22%

Comuna 14

LLA: 56,54%

Fuerza Patria: 18,68%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 7,11%

Alianza Potencia: 6,04%

Ciudadanos Unidos: 5,56%

Comuna 15

LLA: 41,56%

Fuerza Patria: 30,76%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 11,34%

Ciudadanos Unidos: 6,25%

El sistema de reparto D’Hondt

Para realizar el cálculo, se toma la cantidad total de votos obtenida por cada lista que superó el umbral del 3% y se la divide sucesivamente por 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta llegar al número de bancas a distribuir en el distrito.

Luego, todos los resultados obtenidos, denominados cocientes, se ordenan de mayor a menor, y las bancas se asignan a las listas que presenten los valores más altos, hasta completar el número total de escaños disponibles.

Ejemplo práctico: cinco bancas en juego

Supongamos que en una provincia deben repartirse cinco bancas de diputados nacionales, y cuatro listas superan el 3% de los votos:

Partido A: 150.000 votos

Partido B: 120.000 votos

Partido C: 100.000 votos

Partido D: 30.000 votos

Cada uno de estos totales se divide hasta cinco veces (la cantidad de bancas en disputa):

A: 150.000, 75.000, 50.000, 37.500, 30.000

B: 120.000, 60.000, 40.000, 30.000, 24.000

C: 100.000, 50.000, 33.333, 25.000, 20.000

D: 30.000, 15.000, 10.000, 7.500, 6.000

A continuación, se ordenan los cocientes en forma descendente hasta completar cinco posiciones, que corresponden a las cinco bancas por distribuir:

150.000 (A), 120.000 (B), 100.000 (C), 75.000 (A) y 60.000 (B).

El número más bajo entre los seleccionados, 60.000, se denomina “cifra repartidora”. Sirve para determinar cuántas veces cabe dentro del total de votos de cada partido, lo que define la cantidad de escaños obtenidos.

Así, el Partido A obtiene dos bancas, al igual que el Partido B, mientras que el Partido C logra una banca. El Partido D, en cambio, no alcanza representación, ya que su cantidad de votos no llega al valor de la cifra repartidora.