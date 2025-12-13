Intendente le responde al Casa Rosada: "Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA" + Seguir en









Federico Achával, jefe comunal de Pilar, señaló que "los municipios cada vez recibimos más competencias" y planteó que existe un régimen negativo de IVA.

Federico Achával, jefe comunal de Pilar

La disputa tributaria del Gobierno nacional se radicalizó el último mes, con medidas hacia el agro, proyectos de ley y un enfrentamiento puntual encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo por el aumento de tasas en municipios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, el intendente de Pilar, Federico Achával, argumentó que el incremento de tasas comunales se debe a que "los municipios cada vez recibimos más competencias, salud, educación, seguridad, obra pública. Y para ser frente a toda esa demanda, necesitamos justamente poder recaudar para llevar adelante nuestra gestión de gobierno. En un contexto, además, en el que históricamente los municipios teníamos la posibilidad de recibir fondos del gobierno nacional, de la provincia y los recursos autogenerados. Y hoy, a partir de la gestión de este Gobierno, contamos con cero acompañamiento por parte del Estado nacional para programas sociales".

"Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA. Porque más allá de las tasas como concepto en los municipios, lo que nos parece importante es discutir la cuestión tributaria de fondo en la Argentina", planteó y añadió que "los municipios hoy pagamos 21% de IVA y no tenemos posibilidades de recuperarlo. Porque un municipio como Pilar, que cada vez tiene mayores necesidades, pagará este año, $55.000 millones en IVA. Por coparticipación nos devuelven $22.000 millones, es decir que tenemos un régimen negativo de IVA de $32.000 millones".

Cruce entre Casa Rosada y municipios El conflicto se exhibió el 8 de diciembre, cuando Luis Caputo publicó un pedido sus redes sociales: "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente". "Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", expresó el ministro de Economía en referencia a una suba de tasas.

Luis Caputo Luis Caputo se enfrentó al intendente de Pilar a través de redes sociales. En ese sentido, entrevistado por Clarín, Federico Achával sostuvo que "nosotros con las tasas que cobramos tenemos que sostener los hospitales que son municipales en Pilar. Tenemos que reforzar el sistema de seguridad con cámaras, con móviles, con personal, con centro de monitoreo. Además, tenemos que fortalecer el régimen educativo". Las expresiones del jefe comunal tienen vinculación con la creación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), que prácticamente tuvo motivaciones impositivas: reunir mayores voluntades para reclamar por los fondos para atender las responsabilidades de las que Nación se desliga.

En consonancia con lo señalado por Achával, un informe del 30 de noviembre del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) se refirió a los distritos provinciales, expresando que “la capacidad efectiva de gasto público provincial cayó un 9,8% entre los años 2010 y 2024. Veinte jurisdicciones aumentaron su grado de correspondencia fiscal, básicamente como consecuencia de la significativa caída de las TNA”. Como consecuencia, explicaron que “una proporción mayor de los recursos que financian el gasto provincial proviene hoy de fuentes generadas en cada jurisdicción”.