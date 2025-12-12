La UCR define su conducción en un momento de fracturas internas y tensiones con el Gobierno + Seguir en









El partido centenario reúne a sus correligionarios para elegir reemplazo de Martín Lousteau. Gobernadores, intendentes y distintas líneas internas buscan acordar un liderazgo que marque el rumbo del vínculo con la Casa Rosada y ordene la estrategia hacia 2027.

Martín Lousetau dejará de ser el presidente del Comité Nacional de la UCR. @gugalusto

La Unión Cívica Radical (UCR) vive este viernes una jornada clave: más de 100 delegados se congregan en la sede de la calle Alsina, en la Ciudad de Buenos Aires, para elegir al nuevo presidente del Comité Nacional, en reemplazo del senador Martín Lousteau, quien no buscará la reelección tras un periodo marcado por disputas sobre el perfil político del partido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La figura que más consenso parece tener entre las distintas fracciones es Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto. Con 36 años y una gestión local que lo posiciona como renovador generacional, Chiarella fue propuesto por sectores alineados con la estrategia de “Provincias Unidas”, un espacio que integra gran parte de los gobernadores radicales y que busca consolidar una postura crítica frente al gobierno de Javier Milei sin una alianza automática.

La postulación de Chiarella se impuso como alternativa tras la negativa del gobernador correntino Gustavo Valdés a encabezar la conducción partidaria, pese a gestos internos a favor y a su trayectoria dentro de la UCR. El llamado “plan B” fue impulsado por el santafesino Maximiliano Pullaro y recibió apoyo de distintas alas de la coalición, incluida la denominada Evolución, que mantiene vínculos con Lousteau y Gerardo Morales.

Cómo llega la UCR a la elección de autoridades El proceso de elección pone en evidencia las tensiones que atraviesan al centenario partido. La UCR llega debilitada tras la pérdida de bancas y la reconfiguración de bloques parlamentarios, y ahora deberá posicionarse ante un escenario político dominado por la administración nacional de Milei. Cinco gobernadores radicales jugarán un rol clave en sostener sus territorios de cara a las elecciones de 2027, mientras el partido intenta definir si recupera un rol opositor claro o busca modos de interlocución más pragmáticos con el Ejecutivo.

En ese contexto, la relación con el presidente Milei aparece como un desafío central. La UCR ha mostrado posiciones diversas respecto al Gobierno: sectores internos se inclinan a mantener una postura crítica frente a La Libertad Avanza, mientras otros promueven acuerdos puntuales que faciliten la negociación de temas de gestión. La manera en que el nuevo presidente del Comité Nacional aborde ese vínculo será clave para trazar la hoja de ruta del partido en los próximos dos años.

El plenario, conformado por delegados provinciales y representantes de organizaciones como la Juventud Radical y UCR Diversidad, también elegirá a las autoridades complementarias, incluidas discusiones por la vicepresidencia que podrían reflejar nuevas tensiones internas en torno a temas sociales y posicionamientos ideológicos. La jornada de hoy podría marcar el inicio de un intento de reconstrucción dentro de la UCR, un partido con historia centenaria que ahora busca sacar alguna claridad de una interna que lleva meses sin definiciones claras sobre su identidad política futura.