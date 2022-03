Acuerdo con el FMI: reviví la sesión de Diputados

Live Blog Post

FMI: el discurso de Leandro Santoro

Diputado Santoro, Leandro - Sesión 10-03-2022

El diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, señaló hoy que en la Cámara baja "no se vota si nos gusta o no el FMI y tampoco si nos gusta o no el programa que se acordó con el Fondo", sino que se decide "si se le dan las herramientas al Gobierno para evitar el default".

En su discurso durante el debate sobre el proyecto que establece el aval parlamentario al Acuerdo con el FMI, el legislador oficialista agregó: "Estamos en la pandemia después de una recesión que pegó contra los sectores populares, en 2020 y 2021 se trabajó para sacar a la Argentina de esa recesión".

"Logramos llevar adelante el plan de salvataje más importante de nuestro país, teniendo en 2021 un crecimiento del 10 por ciento", valoró.

Santoro dijo también que "en 2018 se tomó un préstamo, no generamos confianza y se terminó en un cepo; entonces no es cierto y no es posible pensar que no pagar sea parte de la solución".

"El responsable de la deuda fue (el expresidente Mauricio) Macri y eso no es mentira", remarcó, al tiempo que apuntó que "el proceso de endeudamiento se explica solamente si se explica el 'carry-trade' o la bicicleta financiera, durante el gobierno de Cambiemos".

Por último, enfatizó: "Nos piden que continuemos con el programa de ajuste fiscal que diseñaron en 2018, y ese no es nuestro camino".

"Vamos a recomponer reservas porque ese es el mejor camino para iniciar el desarrollo económico", completó.

La Cámara de Diputados se encaminaba esta madrugada a aprobar el acuerdo entre el Gobierno y el FMI y pasada la 1.40 se acercaba a las doce horas de debate.