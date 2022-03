Javier Milei, duro con el acuerdo con el FMI: "Vamos a votar en contra de esta porquería"

Asimismo, disparó contra el gobierno al señalar que con el nuevo acuerdo "está tomando deuda" con el FMI y que "esa deuda son impuestos futuros que pagan personas que hoy no votan: nuestros hijos, nuestros nietos y quienes no nacieron”, enfatizó.

Siguiendo esa línea, dijo que "la fiesta del presente se la están cargando en el bolsillo de quienes aún no nacieron, por lo que estamos frente a algo profundamente inmoral".

Al mismo tiempo, señaló que es necesario "revisar las inconsistencias" del acuerdo porque "sigue recurrentemente insistiendo con la idea de que aumentando el gasto público hace aumentar tanto el PBI que el déficit fiscal cae. Eso no se cumple ni aún en los modelos más rudimentarios".

Además, criticó las proyecciones del gobierno en cuanto a superávit primario, tasa de crecimiento, relación deuda-PBI, al señalar que "aún tomando cifras a hoy, Argentina solo podría pagar su deuda si la tasa fuera del 3% en dólares" y agregó: "¿En qué lugar viven? Cuando toman la punta corta en el mercado de bonos, la tasa es del 31%. Cuando toman el promedio es del 25%. Si toman el promedio histórico argentino el riesgo país es 800 por lo tanto la tasa es entre el 9 y el 10%. Esto quiere decir que la proyección pasa por un lugar que no existe y está todo mal".

Por otro lado, calificó de "falso dilema" el debate sobre "si se paga o no se paga". "Hay un grupo que dice que en haras de la responsabilidad hay que acompañar esta aberración y que el ajuste lo pague el sector privado mientras la joda de la política sigue. No caígamos en el falso dilema. Sí, hay que honrar las deudas y pagarle al Fondo pero el ajuste no debe caer en el sector privado".

Por último, dijo que "el acuerdo es tan inmoral que sobrerreaccionan el ajuste sobre el sector privado para que siga la joda de la política. Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. ¿De qué responsabilidad me hablan?". "Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Y si no, que se lo lleve puesto a todos. Asique los liberales vamos a votar en contra de esta porquería". cerró.