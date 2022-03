López Murphy blanqueó su voto negativo al acuerdo con el FMI

“Atravesamos una situación compleja, la impericia e ineptitud del Gobierno nos ha llevado a tener que decidir, a pocos días del vencimiento, un acuerdo con el FMI y los organismos multilaterales, que debió haber sucedido hace mucho tiempo", puntualizó.

"Es malo, es pésimo, no propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer", planteó, e insistió en que es un "acuerdo irresponsable diseñado por el Frente de Todos" .Además, señaló que el acuerdo "no es suficiente" y que "no se va a cumplir". "Agrava una crisis muy profunda", continuó.

López Murphy se desligó así de buena parte de su interbloque que acompañará el acuerdo con el FMI tras consensuar el texto del proyecto con el oficialismo.

El economista también afirmó que "la Argentina necesita reformas estructurales profundas en lo laboral, en lo previsional, en lo fiscal, en lo externo".

Por último, aprovechó su intervención en la sesión para criticar la división en la bancada oficialista a propósito del acuerdo con el FMI: "La novedad de este debate es un gobierno que intenta ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. He estado señalando que esa estrategia cobarde no se la vamos a dejar pasar. Tienen que hacerse cargo de la deuda que van a generar porque están solicitando una ampliación de la deuda que tenemos", remarcó.

"¿Qué piensa Cristina, qué piensa Máximo que no lo veo en el recinto? Se han escondido con esa pusilanimidad que no ha sido la práctica de esa manía epistolar que experimentamos en los dos años", despotricó.

A su criterio, "se esconden porque no quieren asumir la responsabilidad de autorizar el refinanciamiento con organismos internacionales".