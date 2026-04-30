Deuda: el Gobierno volvió a comprarle DEGs a EEUU y le pagó u$s800 millones al FMI + Seguir en









Mientras espera que el directorio del FMI ratifique al aprobación de la segunda revisión del acuerdo, el equipo económico recurrió por tercera vez a este mecanismo para cumplir con sus obligaciones de deuda.

EEUU volvió a asistir a la Argentina para el pago de su deuda con el FMI.

El Gobierno le compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos, por u$s819 millones, para pagar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ocurrió mientras espera que el directorio del organismo multilateral de crédito ratifique la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas.

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Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que ya se le pagó al FMI, con fondos del Tesoro. "Siempre se paga en DEGs y se le compran al que tiene. La mayoría de las veces es a EEUU, que siempre le sobran", acotaron.

Es la tercera vez que el equipo económico, conducido por Luis Caputo, recurre a este mecanismo. En octubre del año pasado había comprado u$s872 millones, mientras que en enero último se hizo de u$s808 millones.

Deuda: cuáles son las próximas obligaciones con el FMI y el resto de los acreedores Cabe recordar que, si el directorio del Fondo da el visto bueno por el acuerdo alcanzado con el Staff, desbloquea un nuevo desembolso de u$s1.000 millones, que podría ser utilizado para el cumplimiento de las próximas obligaciones. Para lo que queda del año, el país debe abonarle a la institución internacional u$s2.792 millones, distribuidos en cuatro pagos: uno en agosto, otro en septiembre, en noviembre y un último (de menor cuantía) en diciembre.

"En los próximos 12 meses vencen u$s2.000 millones con el FMI (neto de desembolsos), u$s9.000 millones de títulos del Tesoro, u$s9.000 millones entre Bopreal y Repo, y u$s6.000 millones entre BID, CAF, Banco Mundial y Club de París. En total son u$s26.000 millones, cuando las reservas brutas son u$s45.200 millones", plasmó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

"Esto deja un saldo de u$s19.000 millones. Los encajes por depósitos en dólares son u$s16.350 millones. Sin nuevo financiamiento será muy difícil evitar un episodio de presión cambiaria", agregó la entidad.