El Gobierno asegura que el Frente de Todos está "unido más allá de la postura sobre una ley" La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que "construir mayorías no implica no respetar a quienes no forman parte de esos acuerdos" en referencia a los sectores que se oponen al acuerdo con el FMI.