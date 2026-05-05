FMI: se confirmó que el Gobierno le compró a EEUU u$s819 millones en DEGs para pagar el vencimiento de mayo

La Argentina volvió a recurrir a Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de deuda. La operación se concretó mientras el país aguarda la aprobación de fondos frescos por parte del FMI.

La operación se concretó mientras espera los u$s1.000 millones tras la aprobación de metas.

El Gobierno de Javier Milei volvió a acudir a Estados Unidos para afrontar compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta oportunidad, el Tesoro compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el equivalente a u$s819 millones al Exchange Stabilization Fund (ESF), un fondo dependiente del Tesoro estadounidense, con el objetivo de cumplir con un pago de intereses que vencía el viernes pasado. Se trata de una operación habitual para enfrentar este tipo de pagos.

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La operación quedó registrada en los reportes oficiales del ESF y se suma a otras transacciones recientes: en enero, la Argentina había adquirido DEGs por u$s808 millones, mientras que en octubre del año pasado la cifra alcanzó los u$s872 millones. Este mecanismo se convirtió en una herramienta habitual para cumplir con los compromisos con el organismo multilateral.

Hay una condición clave para los pagos con el FMI: como deben realizarse en DEGs, el país necesita adquirirlos previamente.

De acuerdo con los datos oficiales, la transacción implicó la adquisición de algo más de 596 millones de DEGs , tomando en cuenta la equivalencia vigente (cada dólar representa 0,727854 DEGs).

El vencimiento que debía afrontar la Argentina ascendía a 548,6 millones de DEGs —unos u$s753 millones—, mientras que las tenencias disponibles eran significativamente menores, por debajo de los u$s40 millones.

El Tesoro contaba, hasta el martes previo a la operación, con depósitos en moneda extranjera por u$s526 millones en el Banco Central. Sin embargo, ese monto resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de la transacción.

En paralelo, entre el martes y miércoles de la semana pasada, el Tesoro logró captar u$s848 millones en el mercado local a través de la colocación de bonos en dólares, entre ellos los títulos AO27 y AO28, lo que habría contribuido a cerrar la brecha de financiamiento.

Caputo FMI Los dólares de la licitación podrían haber sido claves para completar la operación

A la espera de fondos del FMI

La operación se concretó en un contexto en el que la Argentina aguarda la aprobación del Directorio del Fondo Monetario Internacional para la segunda revisión del programa firmado en 2025 por u$s20.000 millones.

De avanzar esa instancia, el país recibiría un desembolso cercano a u$s1.000 millones. El acuerdo técnico necesario para esa aprobación fue anunciado el pasado 15 de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.