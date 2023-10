Fuerte rechazo a las declaraciones negacionistas de Javier Milei

En primer lugar la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, respondió a estas afirmaciones: "Milei ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas, que tenemos un doble dolor: buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio ". En ese sentido, instó al pueblo a "despertar" y consideró: "El que mancha la historia de nuestro país no tiene que ser presidente, ese no puede ser”.

Rossi recordó que un documento desclasificado por el Departamento de Estado estadounidense estableció que en 1978 la dictadura argentina reconoció que "habían hecho desaparecer a 22.000 argentinos y argentinas". "Entonces, si en tres años hicieron desaparecer a 22.000, uno puede determinar ese número de 30.000. Pero lo utilizan para descalificar la lucha de los organismos", cuestionó Rossi.

Horacio Pietragalla Corti

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó: "Por lo que significó la dictadura militar, no sólo en la Argentina sino en toda Latinoamérica, preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes", expresó el funcionario por medio de su cuenta de la red social X, ex Twitter.

La @SDHArgentina manifiesta su profunda preocupación ante las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien ha negado y banalizado el terrorismo de Estado cometido durante la última dictadura militar.



Las frases "No fueron 30 mil los…

Además del mensaje de Pietragalla, desde la Secretaría de Derechos Humanos lanzaron un comunicado en repudio a las declaraciones de Milei: "Retrotraen a los discursos que la propia dictadura utilizó para justificar un genocidio y que luego emplearon los responsables de esos crímenes para buscar impunidad".

Sobre el número total de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar, el organismo explicó que esa cifra "no se conoce por el carácter ilegal y clandestino que tuvo el accionar del Estado y en especial de las fuerzas armadas y de seguridad en ese período".

Además, hicieron referencia a los dichos del líder de La Libertad Avanza contra las organizaciones de los 70' como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a quienes les atribuyó cometer delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos remarcó que se trata de "un intento por equiparar los crímenes de la dictadura con los de las organizaciones políticas que llama 'terroristas".

"La utilización de este concepto para referirse a estas organizaciones políticas ha sido rechazada por la justicia federal en todas sus instancias en los últimos años", remarcó y consignó que tanto en el "Código Penal Argentino, la Constitución Nacional y los tratados Internacionales en derechos humanos, las acciones delictivas llevadas adelante por estas organizaciones se encuentran prescriptas ya que no se trata de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos y no pueden ser juzgadas en el presente".

Patricia Bullrich

Las definiciones de Milei sobre Derechos Humanos, entre ellas su frase sobre el número de los desaparecidos, incluso fueron criticadas por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien aseguró que el accionar de la dictadura "no es un tema de números".

"Matar 8.000 personas o 30.000 es una barbaridad. Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura", sostuvo Bullrich.

Alberto Fernández

Apenas finalizado anoche el debate, en su cuenta personal de X, el presidente Alberto Fernández opinó que "resulta insostenible" que "alguien", en este caso Milei, "siga negando y justificando la dictadura genocida".

Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos.

Organizaciones de derechos humanos

También las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazaron las afirmaciones de Milei.

"No fueron 'excesos'. No fue 'una guerra'. Fue terrorismo de Estado. La cifra está abierta porque aún hay cuerpos que siguen desaparecidos y porque hay cosas que aún no sabemos. Esta denuncia abierta es una cuestión de derechos humanos. Memoria, verdad y justicia", expresó AI por medio de su cuenta de X.

El CELS dijo indicó que Milei "usó los mismos términos con los que los militares intentaron justificar sus crímenes: 'guerra' y 'excesos'. Busca enmascarar una verdad".