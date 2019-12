Kicillof cargó contra la oposición por fracaso de Ley Impositiva: "Es una actitud penosa e irresponsable"

"El Gobierno de Macri dejó la inflación más alta desde la hiper del 91, no es producto de nuestro Gobierno", lanzó al justificar el aumento impositivo en la Provincia. "Como hemos sido elegidos tenemos que tratar de solucionar los problemas que dejaron", bramó Kicillof.

Respecto al Gobierno anterior, el propio Kicillof señaló que "dejaron una deuda impagable y un déficit enorme para atender cuestiones básicas como la infraestructura escolar".

La sesión en la Legislatura bonaerense en la que se iba a tratar la Ley Impositiva se cayó ante la falta de acuerdo entre los espacios políticos tras un cuarto intermedio. Por el momento, no hay fecha para continuar con el tratamiento de la ley que desde La Plata consideran clave para dar los primeros pasos de gestión en el territorio bonaerense. Lo seguro es que el propio Kicillof anticipó que la iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados provincial.

Por lo pronto, el oficialismo ya había salido a criticar con dureza a la oposición, al sostener que no tuvo "voluntad de discutir". "No entendimos por qué nunca quisieron sentarse a discutir con nosotros", cuestionó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, quien se quejó de haberse enterado "por los medios de que no iban a bajar a dar quórum".

Al ser consultado respecto de cuándo se podría volver a intentar debatir el proyecto, fustigó: "Está todo muy complicado. Vi que los diputados y senadores de Juntos por el Cambio se estaban yendo de vacaciones, en shorcito".