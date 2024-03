Guillermo Francos: "La gente nos está teniendo paciencia"

Sobre el vínculo del Presidente con la Vicepresidenta, dijo: "Por ahí tienen puntos de divergencia en algunos aspectos, pero no en los esenciales". " El Presidente confronta porque su estilo es mantener sus ideas y llevarlas hacia adelante. No tiene reparos si tiene que confrontar con alguien", añadió.

El ministro también se expresó sobre la marcha del 24 de marzo: "A mí no me parece que esté mal porque creo que todos los argentinos conscientes hoy de que, en la revolución militar más allá de la situación histórica, se cometieron excesos y todo lo que nosotros sabemos sobre cómo se violentaron los derechos humanos. Ahora que a casi 50 años de ese episodio sigamos planteando esto me parece que no tiene mucho sentido".