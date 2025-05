Guillermo Francos pidió un consenso electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las legislativas

Las declaraciones de Guillermo Francos

Francos salió al cruce de las acusaciones y defendió el rol de su bloque, afirmando que LLA no fue responsable del fracaso del proyecto: “Estaban confirmados los votos de los misioneros, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votar, no fue con nosotros, no tiene fundamentos adjudicar la responsabilidad nuestra”.