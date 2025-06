El Gobierno no espera mayor conflictividad social tras la condena de Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló luego de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad . Al ser consultado por un posible crecimiento de la conflictividad social en el país, el funcionario detalló: "No lo evaluamos. Las expresiones publicas de ayer fueron las que uno podía esperar. No hubo casos de violencias salvo lo que pasó en TN que fue un hecho vandálico, pero después en general fueron manifestaciones de partidarios de Cristina Kirchner y punto".

Por otro lado, el funcionario también habló del nuevo panorama electoral que se abre en provincia de Buenos Aires - de cara a los comicios del próximo 7 de septiembre - donde finalmente Cristina no podrá ser candidata. "Sin duda ella del partido justicialista era la figura mas relevante o de más apoyo. Ella no va a poder jugar porque esta proscripta judicialmente ".

cristina.jpeg Francos descarta un incremento en la conflictividad social.

Sobre el futuro del PJ, el jefe de Gabinete detalló: "Yo creo que el Partido Justicialista es un partido político y juega con las reglas de la política. Sabe y entiende que vivimos en un régimen democrático, republicano, donde hay tres poderes y uno de esos poderes resolvió un tema que se estaba juzgando".

Guillermo Francos aseguró que las "instituciones de la república funcionan".

Más allá de las repercusiones de la condena a Cristina, el jefe de Gabinete también se refirió al proceso judicial, al cual calificó como un proceso "completamente independiente" y con "todas las garantías que establece la Constitución Nacional".

En este sentido, el funcionario de LLA evitó referirse a las irregularidades planteadas a lo largo de todo el proceso legal de la Causa Vialidad, entre ellas, el último argumento de la defensa sobre la reapertura de una causa que ya había tenido una investigación por distintos sectores del Estado en el pasado, incumpliendo el principio non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito).

Francos Informe Gestión Congreso 1.jpeg Para Francos, la condena muestra que la "Justicia funciona". Mariano Fuchila

"Vivimos en una República, dónde muchas veces se ha puesto en duda, en el sentido de que el poder judicial no funcionaba como debía funcionar. Acá se demostró que funcionó. Que siguió una causa que llevó su tiempo, que pasó por todas las instancias y finalmente la expresidenta fue condenada y su recurso ante la corte fue rechazado. En definitiva termina en prisión", sentenció.

Sobre los rumores de un posible acuerdo de "impunidad" entre LLA y el kirchnerismo, Francos sentenció: "No puede haber un pacto de impunidad porque no tenemos relación con los jueces. Esto quedó demostrado con el fallo de la corte".