Héctor Daer sube a Sergio Massa: "Es la síntesis del Frente de Todos"

" Sergio Massa es la síntesis de una mirada colectiva . Estamos trabajando muy fuerte con él, que un poco centralizó la función de gobierno", dijo Daer y añadió que el ministro es "claramente la persona que más representa el espacio" del Frente de Todos . El gremialista recordó que " Alberto Fernández tomó la decisión de no ser candidato; Cristina lo dijo y lo reafirmó "

Posteriormente, puntualizó en la actividad de Massa durante la semana de tensión cambiaria: "S e hizo cargo en un momento más que difícil del país . Él todavía prefiere seguir siendo ministro y no candidato. Eso habla de su responsabilidad y su función",

Secretario General de la CGT vinculó "especulación financiera" con "especulación política"

Entrevistado en Radio Con Vos, Héctor Daer consideró que en la última semana la tensión cambiaria tuvo que ver con movimientos de "especulación financiera" que tienen "relación directa con la especulación política". "Muchos añoran una salida ortodoxa de este problema generando procesos devaluatorios a gran escala porque creen que la salida es con el empobrecimiento de toda la sociedad", añadió.

En ese sentido, analizó que "no queremos meternos en los procesos internos de los partidos políticos, pero sí ir elaborando un acuerdo con los candidatos que defienden las posiciones claras de la Argentina que queremos en la CGT. No podemos hablar con aquellos que dicen de levantar el cepo el 10 de diciembre sin mirar qué pasa con la vulnerabilidad social ni con quienes dicen que quieren dolarizar la economía. No vamos a poder tomar un café con quienes se plantean destruir institucionalmente nuestro país".

Finalmente, formuló un pedido: "Los precios que subieron por el dólar blue hay que retrotraerlos. Ahí tiene que actuar con firmeza el Estado y con mucho apoyo político". Además, Daer opinó que hay que "eliminar las metas" acordadas con el FMI: "El Gobierno tuvo la acción de plantarse a algunos acuerdos que estaban fijados con las metas del Fondo y el Banco Central tuvo que intervenir para que no se lleven puesta la estabilidad".