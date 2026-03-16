Horacio Rodríguez Larreta presentó un plan de 100 proyectos para la "segunda transformación" de CABA y se perfila para 2027

El legislador porteño y exjefe de Gobierno dio a conocer algunas iniciativas enfocadas principalmente en el Sur de la Ciudad. Desde levantar el Tren Sarmiento hasta un plan de viviendas para clase media y barrios vulnerables, el programa busca convertir al distrito en una "gran Metropolis".

Horacio Rodríguez Larreta presentó este lunes un plan para llevar a cabo la "segunda transformación" de la Ciudad de Buenos Aires. El programa está conformado por una batería de 100 proyectos que se presentarán en la Legislatura porteña y que tendrán al Sur del distrito como protagonista. El objetivo es cumplir con las demandas de los vecinos que no pudieron formalizarse durante sus dos mandatos. Y sentar las bases para competir por la jefatura en 2027.

A poco más de dos semanas de iniciado el período legislativo en la Capital, el exjefe de Gobierno dio a conocer los mojones que marcarán el camino por el que transcurrirá su mandato como legislador porteño. Enfocado en las iniciativas, evitó caerle a la gestión de Jorge Macri con la misma dureza que lo hiciera el año pasado y, en su lugar, optó por hablar de los pendientes que quedaron de su paso por la administración.

"Cada vez más tengo la certeza de que no hay una Ciudad posible en dos velocidades : una que avanza rápido y que es moderna, y otra cada vez más postergada", dijo al tomar la palabra el miembro del interbloque Confianza y Desarrollo . "Somos conscientes de que lo que hicimos no alcanzó", continuó, por lo que planteó que es necesario realizar transformaciones que mejoren la calidad de vida del porteño: "Vivir mejor no se agota en un número o estadística" sino que "es la vida real, lo cotidiano", es "llegar o no a fin de mes, cuánto tiempo se pierde viajando, si el barrio te acobija o te expulsa".

"Estoy convencido que CABA tiene todo para convertirse en una gran metrópolis, pero no cualquiera, una que esté pensada en la vida real y cotidiana de la gente, conectada y que te devuelva el tiempo, que sea segura para vivir sin miedo, que viva y vibre con pasión, que sea resiliente y sepa levantarse de las adversidades y que esté abierta para escuchar y cumplir. Esa es la Ciudad que soñamos", dijo.

Segunda Transformación de Buenos Aires Buenos Aires tiene todo para convertirse en una gran Metrópolis. Pero para lograrlo hace falta una Segunda Transformación, que profundice lo que ya empezamos, que recupere este tiempo perdido y que se anime a ir más lejos. Es la decisión de… pic.twitter.com/SgQTTlLFTF

Para el exalcalde, al distrito le hace falta "una segunda transformación" en la que "se profundice lo que hicimos". Y que también "recupere este último tiempo perdido", disparó, en una de las pocas balas que apuntó contra la actual gestión PRO. Sobre todo, dijo, debe ser una Ciudad "que se anime a ir por mucho más".

"Esta segunda transformación empieza en el Sur y de ahí avanza al resto de la Ciudad", dijo y recalcó: "Ahora le toca al Sur, es ahí donde hay más postergación y donde hay más oportunidades de progreso y donde el ajuste pegó más fuerte". La premisa que guiará al ecosistema de proyectos es "igualar para arriba", porque "cuando igualamos para arriba la Ciudad entera se eleva". "No alcanza que la Ciudad funcione si no funciona para todos. No alcanza que crezca si no se comparte. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado?", se preguntó.

Los ejes de las propuestas de Larreta y los principales proyectos para CABA

Los proyectos estarán encuadrados dentro de cinco ejes. Por un lado, una "Ciudad conectada" con un sistema de transporte "simple, de fácil acceso y bien informado, y que la movilidad acompañe la vida real". "Eso es libertad", apuntó. El segundo punto es una "Ciudad segura", para "vivir sin miedo, donde el espacio público se pueda disfrutar". El tercer punto es una "Ciudad viva", que "vibre con mucha pasión, que se disfrute en la cultura, el deporte y el encuentro".

El cuarto punto es "una Ciudad resiliente" que "no se resigna, no baja los brazos y se recupera de la adversidad, donde la emergencia se planifica". Por último, mencionó el eje de "Ciudad abierta", que "escucha y cumple, que anota, ordena prioridades y cumple". "La libreta es un pacto ciudadano, escuchar de verdad para convertir las necesidades en hechos", afirmó.

La segunda transformación de CABA "no es un concepto en el aire" sino que se traduce en proyectos, dijo. "Tenemos más de 100 proyectos que potencian la Ciudad y la lleva a otro nivel", continuó el legislador y aclaró: "Son todas cosas posibles y lo dijo desde la experiencia de muchos años que tengo en la gestión de CABA, que además se pueden financiar con el Presupuesto de la Ciudad".

En ese marco, habló sobre el levantamiento del Tren Sarmiento, que permitiría eliminar 25 barreras y pasos a nivel y recuperar 35 hectáreas que podrían convertirse en espacios públicos. También propondrán crear el Complejo Hospitalario Sur, para generar "un gran nodo de atención, con mucho espacio verde y con foco en la tercera edad y la salud mental".

Los espacios verdes cruzarán buena parte de los proyectos. Uno de ellos propone crear un techo verde en la avenida General Paz, generando hectáreas verdes y mega estacionamientos, para que aquellos que vienen de Provincia a la Ciudad puedan dejar allí su auto y conectar con el transporte público. También impulsará una red de parques en el Sur, empezando por el borde del autódromo, el parque de la Ciudad y el Mercado de Hacienda.

Larreta propuso construir 25 mil viviendas para clase media en el sur de CABA

En cuanto a vivienda, llamó a retomar el proyecto de reconversión del Microcentro. Y, en contraposición con Jorge Macri, anticipó que su plan contempla "completar el proyecto de urbanización de barrios populares". "Próxima etapa: La 1-11-14 y la 21-24. Eso es integración, incorporándolos a la trama urbana, llevando servicios, seguridad y transporte público. Mejorar la vida de los que más necesitan, es mejorar la vida de toda la Ciudad", dijo.

Para la clase media, propuso construir 25 mil viviendas en el sur de la Ciudad. "Hoy la vivienda propia es inaccesible. Pagar un alquiler es carísimo. Un crédito hipotecario es imposible", se quejó. Por eso propuso que hacer uso de "espacios del Estado, inmuebles del Estado en desuso, viejos edificios de los que quedaron la carcasa y nada más". y reconvertirlos. "Eso para la clase media es una salvación", manifestó.

Cada uno de puntos que trazó Larreta se encuadran dentro de un plan para "la reconstrucción de la Ciudad", según dijo, ya que "lo que está en juego es mucho más que una lista de proyectos" sino "la decisión firme de completar la Ciudad, de integrar lo que quedó separado, elevar lo que quedó postergado".

Sobre el cierre, aclaró que esta batería de iniciativas y de transformaciones "no las hace una persona o una gestión" sino "quienes trabajan todos los días, discuten, empujan", porque, según aclaró, una "verdadera metrópolis no se impone, mucho menos desde arriba. Se construye con diversidad".

El plan de "segunda transformación" es, a todas luces, un relanzamiento de campaña del exalcalde, quien ya anticipó que el año próximo competirá por la jefatura de Gobierno, en lo que será una batalla contra Uspallata y contra el PRO, del cual fue cofundador con Mauricio Macri. Por el momento, su postulación tendrá sello propio, pero dirigentes cercanos a Jorge Macri, entre ellos Daniel Angelici, sueñan con invitarlo a competir dentro de una interna amplia en lo que sería un rearmado de Juntos por el Cambio. Por ahora, todo está por verse.