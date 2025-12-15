Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin confirmaron que van a tener un hijo

El ex jefe de Gobierno porteño junto con su esposa comunicaron la llegada de un bebé.

A un año de su casamiento, la pareja anunció la llegada de su primer hijo.

La noticia empezó a circular en voz baja y terminó por confirmarse: Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan a un bebé . El anuncio generó comentarios en el ambiente político y también entre quienes siguen de cerca la vida pública del ex mandatario porteño, hoy con banca en la Legislatura.

El momento no pasa desapercibido. Mientras se acomoda en su nuevo rol institucional, el dirigente suma un capítulo íntimo que, puertas adentro, se vive con alegría.

A su vez, Milagros Maylin, con trayectoria propia y bajo perfil, decidió transitar el embarazo lejos de las cámaras, hasta el momento. La confirmación llegó desde fuentes cercanas.

La información se conoció cuando Maylin cursaba la semana doce de gestación , un punto habitual para compartir la noticia con familiares y amigos. Según trascendió, el embarazo avanza con normalidad y el clima alrededor del matrimonio es de entusiasmo sereno.

La pareja se casó en noviembre del año pasado , en una ceremonia privada realizada en el Registro Civil de la calle Uruguay, en pleno centro porteño. Fue el cierre formal de una relación iniciada en 2022, tras la separación del dirigente de su vínculo anterior. Desde entonces, ambos se mostraron juntos en actos puntuales, siempre con perfil bajo.

Maylin, licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con una extensa formación académica: egresó de la Universidad Austral, con medalla de oro, obtuvo un MBA en el IAE Business School, con distinción Magna Cum Laude y completó posgrados en la Universidad de San Andrés y en ESADE. En los últimos años desarrolló tareas de gestión dentro del ámbito público de la Ciudad, acompañando de cerca distintos proyectos.

El anuncio del embarazo coincidió con una etapa política particular. Tras asumir como legislador porteño en diciembre, el ex jefe de Gobierno dejó en claro que mantiene activa su proyección a futuro, con la mira puesta en una eventual competencia por la Jefatura de Gobierno en 2027.

larreta.JPG

Los hijos de Horacio Rodríguez Larreta

Con esta llegada, el dirigente ampliará su familia. Ya es padre de dos hijas, Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su relación con Bárbara Diez, organizadora de eventos. Ambas crecieron lejos del centro de la escena política diaria, una decisión que siempre buscó preservar su intimidad.

Quienes conocen su círculo aseguran que la paternidad ocupa un lugar central en su vida cotidiana, más allá de los cargos o campañas.

La historia personal del matrimonio también tiene sus propios pliegues. En una entrevista previa al casamiento, Maylin relató el inicio del vínculo, las dudas iniciales frente a la exposición pública y un intercambio que terminó siendo clave. Una carta, un código compartido y una promesa de acompañamiento sellaron el camino hacia la vida en común.