Interna en Juntos por el Cambio: Esteban Bullrich cruzó a Patricia Bullrich

En esa tónica, la dirigente había asegurado que "no hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos".

"¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con (el ministro de Economía Sergio) Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los (Hugo) Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas?", disparó.

Cruce y lanzamiento

Así las cosas, Esteban Bullrich publicó en su cuenta de Twitter: "Querida Patricia Bullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos".

https://twitter.com/estebanbullrich/status/1628540746486673420

Este miércoles, Rodríguez Larreta y los dirigentes que le responden salieron en sincronicidad a lanzar su precandidatura para las PASO de este año, instancia previa a las elecciones presidenciales que, a priori, lo tienen como el gran rival de Bullrich en la coalición opositora.

Con el hashtag "#Hora2023", el jefe de Gobierno de la Ciudad y su tropa salieron a proclamar el operativo clamor en redes sociales. Esa consigna fue acompañada por una foto del kilómetro 0 de la emblemática Ruta 40.

Al respecto, el dirigente aseguró que "ya es hora de animarse a transformar el país".

María Eugenia Vidal no se baja

Pero las noticias del campamento cambimieta no solo llegaron desde el reducto larretista. María Eugenia Vidal también dio la nota al presentar su bunker de campaña juntor a Mauricio Macri y mostrarse con la sugestiva consigna "María Eugenia Vidal presidenta".

Y aunque los movimientos son cada vez más contundentes en el espacio cambiemita, aún resta la definición de Macri que por el momento prefiere jugar al misterio.