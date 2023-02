Larreta lanzó su candidatura presidencial: "Es hora de animarnos a transformar el país para siempre"

La publicación del jefe de Gobierno fue sincronizada con la de dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país, que convirtieron al hashtag #Hora2023 inmediatamente en trending topic en la red social Twitter. Entre los funcionarios se encontraron Diego Santilli, Fernán Quirós, Luis Juez, Guillermo Dietrich, Roy Cortina, Jorge Faurie y Felipe Miguel.

Como parte de su despliegue en todo el país, el jefe de Gobierno porteño arrancó sus recorridas en las provincias desde la misma temporada de verano, en donde visitó Mar del Plata, un escenario clave para cualquiera con aspiraciones electorales. Entre la gestión y la campaña, Larreta posó con La Mona Jiménezen Córdoba, se reunió con el gobernador Eduardo Valdés en Corrientes y participó del carnaval jujeñocon el mandatario Gerardo Morales.

También pasó la prueba de fuego: consiguió la foto con Mauricio Macri, en una reunión que mantuvieron en la casa del ex presidente en Villa La Angostura.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1628535886873870336 Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023 pic.twitter.com/tnxS3G5fh4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 22, 2023

Los candidatos de Larreta

Aún con distritos importantes para definir, por las tensiones que existen en Mendoza y Córdoba, y con la derrota a cuestas del candidato Martin Maquieyra en La Pampa, Rodríguez Larreta sólo tiene un hombre de confianza que se postula para gobernador en las provincias: Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Sin embargo, es el principal impulsor de dos candidaturas en jurisdicciones fundamentales para sus aspiraciones presidenciales. Aunque ambas deben superar internas análogas con las disputas que hay a nivel nacional, la presentación más importante para las chances de Larreta es la de Diego Santilli en provincia de Buenos Aires, que de forma similar -una publicación en redes sociales con el texto "Falta menos"- se lanzó como una de las opciones de Juntos por el Cambio.

Otro de sus laderos que se postulará es Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que deberá disputarse contra los intereses de Jorge Macri y Martín Lousteau en la ciudad de Buenos Aires.

El lanzamiento de María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal inauguró este miércoles su búnker de campaña en el barrio porteño de Retiro. La noticia no revertiría mayor trascendencia, si no fuera que estuvo acompañada por el ex presidente Mauricio Macri, que reemplazó a Horacio Rodríguez Larreta como jefe político de la ex gobernadora.

“Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por confiar siempre. SÉ QUE SE PUEDE, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos. Vamos a recuperar el futuro”, publicó Vidal en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Macri también se refirió a la visita en sus redes sociales: “Hoy estuve en las oficinas de campaña de María Eugenia, donde compartimos nuestras preocupaciones sobre el difícil momento que estamos pasando en Argentina. A pesar de todo, ambos sentimos un optimismo esperanzador acerca del cambio que se aproxima. Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella”.