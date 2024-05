Javier Milei contra la oposición en Córdoba: "Les cuesta imaginar su lugar en esta nueva Argentina".

Además, se refirió al complicado presente que se está viviendo en el país, pero aludiendo a los gobiernos anteriores: ''Tengo claro que estos primeros cinco meses han sido difíciles. Han sido difíciles para todos. Pero también, han sido difíciles por otras razones. No sólo porque heredamos nuestra peor crisis de nuestra historia económica , si no también porque se ha cerrado un ciclo de nuestra historia política que ha sido un estrepitoso fracaso, pero ese ciclo terminó''.

Caído el pacto, Javier Milei reiteró la convocatoria y anunció la creación de un "Consejo de Mayo"

"No puede haber causa legitima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. por eso, quiero anunciar hoy no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad de argentina sino que además, el poder ejecuto creara el concejo de mayo'', comenzó.