Jorge Macri no descartó formar una alianza con La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de octubre

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que no descarta la posibilidad de lograr un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para presentar una alianza en las elecciones legislativas nacionales de octubre. “No lo sé. No es algo que hayamos hablado pero no lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri", detalló.