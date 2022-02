Jubilaciones: le dan pelea a la inflación pero no se recuperan de la gestión de Mauricio Macri

Su afirmación no está errada, de acuerdo al CEPA: el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) pronosticó para este primer trimestre el Índice de precios al consumidor se ubicará en un 12,49%, un poco menos que el valor de aumento que percibirán los jubilados y pensionados a partir del mes de marzo.

JUBILACIONES Las jubilaciones solamente tuvieron variaciones de importancia con los bonos CEPA

Al observar cómo fue la pelea de las jubilaciones contra la inflación durante todo el año pasado, la entidad concluyó que solamente perdieron en el periodo en el que se aplicó la primera actualización cuando ésta fue de 8,07% y el índice inflacionario alcanzó los 12,92%.

"Pero desde la segunda en adelante, el resultado se invierte: 12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%", explicó la entidad en su análisis y resalta que "tres de las primeras cuatro actualizaciones jubilatorias de 2021, resultantes de la fórmula votada a finales de 2020, lograron superar la inflación (junio, septiembre y diciembre 2021)".

En todo ese año, el Gobierno también decidió dos bonos de $1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021 para jubilaciones de hasta $30.856, a fin de compensar el desfasaje de la primera movilidad.

En tanto que para compensar el segundo trimestre se pagó un bono de $5.000 en agosto y "finalmente, en diciembre de 2021, los jubilados percibieron hasta $8.000, cobrando no menos de $37.062", indicó.

"La fórmula permitió mejorar el derrotero de la evolución del haber, permitiendo que el 2021 cierre con 52,67% de actualización contra 50,79% de inflación", subrayó.

Sin embargo, al analizar la jubilación mínima desde principios de 2019 en adelante, ésta se mantiene estable y solo modificada levemente por los bonos, por lo que el CEPA evaluó que "no se recuperan aún los valores perdidos durante los 4 años de gestión de Cambiemos, pero las jubilaciones no pierden contra la inflación".