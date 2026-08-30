La agenda de Javier Milei: de la apuesta por el regreso de la Fórmula 1 al país al cierre de una cumbre liberal ante empresarios

El Presidente abrirá este lunes el Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires. Luego, cerrará una cumbre internacional del liberalismo junto a empresarios, académicos y referentes.

Tras días de menor exposición pública, Javier Milei volverá a encabezar dos eventos de perfil internacional. Será anfitrión del Congreso de la FIA y tendrá a su cargo el discurso de cierre de una convención organizada por referentes liberales.

Javier Milei volverá a concentrar su actividad pública en los próximos días con una agenda que combinará dos de los ejes que atraviesan el discurso y la estrategia internacional de su Gobierno. Por un lado, posicionar a la Argenitna como escenario de grandes eventos deportivos internacionales (y su consecuente atracción de inversiones) y la reafirmación de su identidad ideológica liberal .

En primer término, el Presidente será este lunes el encargado de abrir el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires, un encuentro que reunirá a representantes de clubes y organizaciones de todo el continente y que tendrá como telón de fondo las gestiones para lograr el regreso de la Fórmula 1 al país.

Dos días después, Milei volverá a subir a un escenario para cerrar una cumbre internacional del liberalismo , en la que participarán empresarios, académicos, intelectuales y referentes políticos afines a las ideas que el mandatario promueve desde su llegada a la Casa Rosada.

La primera actividad de la agenda presidencial será mañana, cuando Milei encabezará la apertura del Congreso Americano de la FIA en la sede del Automóvil Club Argentino. El encuentro se desarrollará hasta el 2 de septiembre y reunirá en Buenos Aires a representantes de 32 clubes miembros de América del Norte, Central y del Sur, además del Caribe. La presencia del Presidente en la inauguración fue confirmada por la propia FIA, que destacó la importancia del encuentro para avanzar en temas vinculados con el automovilismo y la movilidad.

El evento tendrá, además, una fuerte lectura política y deportiva. La llegada de las principales autoridades del organismo rector del automovilismo mundial coincide con las gestiones que impulsan el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para recuperar una fecha del calendario de la Fórmula 1.

Milei ya expresó públicamente su intención de trabajar para que la máxima categoría vuelva a correr en el país, que no recibe un Gran Premio desde 1998. El Congreso de la FIA, que regresa a la Argentina luego de casi 15 años, aparece así como una oportunidad para reforzar los contactos políticos e institucionales alrededor de ese objetivo.

Automovilismo, negocios e ideas. Milei tendrá una semana cargada de actividad pública con la apertura del Congreso Americano de la FIA y el cierre de un encuentro que reunirá a figuras del pensamiento liberal y funcionarios de su Gobierno.

La apertura contará también con la presencia del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del titular del Automóvil Club Argentino, César Carman. Durante las jornadas se abordarán temas vinculados con la seguridad vial, la movilidad sostenible, la innovación y el desarrollo del deporte motor en la región.

En el plano político, el encuentro también servirá para exhibir la apuesta del Gobierno a la llegada de eventos internacionales y al desarrollo de infraestructura vinculada con el automovilismo. El avance de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez forma parte de ese escenario, mientras las autoridades buscan posicionar a Buenos Aires en la carrera por recuperar la Fórmula 1.

Convención liberal: Milei cerrará una cumbre junto a empresarios y referentes

La segunda actividad fuerte de la semana será la participación de Milei en una cumbre internacional del liberalismo, prevista para el martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Buenos Aires. El Presidente tendrá a su cargo el discurso de cierre del encuentro, que reunirá a académicos, empresarios, intelectuales y dirigentes vinculados con el pensamiento liberal. El foro funcionará como un espacio de debate sobre las ideas económicas y políticas que el Gobierno libertario busca instalar tanto en la Argentina como en el plano internacional.

La actividad contará también con la participación de integrantes del Gabinete y funcionarios del área económica. Entre los expositores estarán el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros referentes.

Para Milei, la cumbre representará una nueva oportunidad para defender el programa económico y profundizar el discurso ideológico que convirtió en una de las principales marcas de su identidad política. La exposición llegará luego de días de menor actividad presencial del Presidente y marcará su regreso a los grandes escenarios ante públicos vinculados con el empresariado y el pensamiento liberal.

Una agenda entre la política internacional, el deporte y las ideas

Las dos actividades muestran dos dimensiones de la agenda que Milei buscará desplegar durante los próximos días. Por un lado, el Congreso de la FIA le permitirá mostrarse como anfitrión de un encuentro internacional y reforzar la apuesta oficial por el regreso de la Fórmula 1.

Por otro, la convención liberal volverá a colocar al Presidente frente a uno de sus públicos más afines, con un discurso centrado en las ideas de la libertad y el rumbo económico de su gestión.

Con esos dos escenarios, Milei iniciará septiembre con una agenda de mayor exposición pública, en una semana en la que buscará combinar la construcción de vínculos internacionales, la promoción de un proyecto deportivo de alto impacto y la defensa del programa ideológico que sostiene a su Gobierno.

Los próximos viajes de Milei: Francia, Estados Unidos y nueva visita a la ONU

La agenda internacional de Javier Milei continuará durante septiembre y octubre con nuevos viajes al exterior. El Presidente tiene previsto participar de una nueva edición de la Argentina Week en París, además de realizar al menos dos visitas a Estados Unidos, una de ellas vinculada con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En París, Milei encabezará la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tendrá como objetivo promocionar oportunidades de inversión en el país. Durante su estadía también está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco del vínculo que ambos mandatarios vienen consolidando.

En tanto, el Presidente prepara un nuevo viaje a Estados Unidos hacia fines de septiembre, que podría incluir su participación en la Asamblea General de la ONU, cuya apertura está prevista para el 22 de septiembre en Nueva York. Se trataría del viaje número 19 de Milei a territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia y se produciría en la previa de las elecciones de medio término de noviembre.

Milei también tiene previsto regresar a Estados Unidos durante la primera quincena de octubre. Los viajes se enmarcan en la estrategia del Gobierno de profundizar su relación con la administración de Donald Trump y reforzar el posicionamiento internacional de Argentina, mientras la Casa Rosada busca atraer inversiones y consolidar alianzas políticas y económicas.